Neue Heimat für die Schlittschuhbahn in Donauwörth

Die Schlittschuhbahn in Donauwörth erfreut Jahr für Jahr nicht nur Kinder. Längst haben auch Erwachsene die Bahn für sich entdeckt. Deshalb gibt es in diesem Jahr ein neues Angebot für Eisbegeisterte. Diese erwartet außerdem eine neue Kulisse. Denn die Bahn zieht um.

Jahrelang war die Schlittschuhbahn an der kleinen Wörnitz angesiedelt. Doch ursprünglich war das nicht der Traumort der Organisatoren, wie Christiane Kickum vom Stadtmarketing erklärt. „Wir wollten eigentlich von Anfang an zur Freilichtbühne am Mangoldfelsen.“ Zunächst habe man sich aber nicht dorthin getraut. „Wir dachten, das sei zu abgelegen.“ Nun gebe es aber den Plätzleweg, der direkt dort vorbeiführt. Der neue Platz sei noch schöner als der alte. Nicht zuletzt, weil die Menschen ihre Liebsten von der Tribüne aus beobachten könnten.

Am 21. November beginnt der Eiszauber in Donauwörth

Doch nicht nur deshalb freuen sich die Verantwortlichen auf den Umzug. Der Aufbau dürfte ebenfalls deutlich entspannter verlaufen als zuvor. Denn auf das Gerüst über der Wörnitz kann man nun verzichten. „Es dürfte nun alles schneller gehen“, sagt Kickum. Zwar muss am Mangoldfelsen eine Unterkonstruktion hergerichtet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. „Aber wir rechnen damit, dass der Aufbau günstiger ist als zuvor.“ In zwei Wochen soll es mit den Arbeiten losgehen. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen, sodass wir zur Not noch nachbessern können.“

So sah die Eislaufbahn an der Kleinen Wörnitz aus. Foto: Christiane Kickum (Archivbild)

Allzu lang ist es nicht mehr hin, bis der Eiszauber beginnt. Am Donnerstag, 21. November, geht es in diesem Jahr los, Schluss ist am 6. Januar, zum Dreikönigstag. Der Eintritt bleibt frei, auch die Kosten für Ausleihe und Schärfung der eigenen Schlittschuhe kosten weiterhin drei Euro. Auch die Fläche bleibt unverändert, weiterhin können sich die Besucher auf 250 Quadratmetern Eisfläche tummeln. Die sind in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. „Wir sind gut ausgelastet“, sagt Kickum. Alleine die kostenfreie Besuche von Schulklassen und Kindergartengruppen am Morgen sorge für einen stetigen Besucherstrom. Genau Zahlen könne sie nicht nennen, es seien aber in jeder Eiszeit tausende Gäste. In diesem Jahr können nun auch Firmen die Eisfläche zum ersten Mal für Feiern mieten.

24 Werbefläche sind rund um die Eisfläche in Donauwörth zu vermieten

Finanziert wird die Eisfläche von Stadtmarketing, Stadt und Sponsoren. „Ohne die Sponsoren trägt sich das nicht“, sagt Kickum. 24 Werbebanden sind um die Fläche zu vergeben. „Es sind noch ein paar frei.“ Auch noch etwas anderes braucht es für einen schönen Eiszauber. Nach den vielen Jahren braucht es bei den Schlittschuhen Nachschub, nicht für jede Größe gäbe es derzeit ausreichend Exemplare. „Da müssen wir noch neue besorgen.“ Und dann kann es bald auch losgehen mit der Premiere am Mangoldfelsen.