Benefizkonzert: Geld für Kindergarten in Tansania ist beisammen

Rund um ein Konzert in Oberndorf kommen genügend Spenden zusammen, um ein weiteres Projekt in Afrika zu finanzieren. Der Landrat erhält gleich weitere Zusagen.

Wieder steht im Donau-Ries-Kreis die Finanzierung für ein Projekt im Rahmen des kommunalen Entwicklungsprogramms "1000 Schulen für unsere Welt". Rund um ein Benefizkonzert in Oberndorf kam genug Geld für den Bau eines Kindergartens in Tansania zusammen. Dies teilt das Landratsamt mit.

Bei dem Konzert im Schloss in Oberndorf traten mehrere hochkarätige Musiker auf (wir berichteten). Ziel war es, eine Summe von 20.000 Euro zusammenzubringen. Damit kann der Kindergarten bezahlt werden. In diesem sollen die Mädchen und Jungen die Landessprache Swahili lernen. Den Initiatoren zufolge ist dies in dem Staat mit seinen 125 verschiedenen Sprachen ein erster wichtiger Schritt in eine bessere Zukunft. Gerade Mädchen in Tansania hätten ohne eine schulische Bildung kaum eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.

Schlosseigentümer in Oberndorf steuern 4000 Euro für Kindergarten bei

Im Vorfeld des Konzerts waren bereits 8000 Euro gesammelt worden. Bei der Veranstaltung kamen weitere 8000 Euro hinzu, darunter 2500 Euro von Ruth Meißler, die anlässlich ihres 70. Geburtstags um Spenden für das Projekt gebeten hatte. Den noch fehlenden Betrag von 4000 Euro steuerten Marie und Mirek Palczynski bei, denen das Schloss in Oberndorf gehört. Sie werden mit folgenden Worten zitiert: "Uns geht es hier gut und wir selbst können daran nur reicher werden, wenn wir auch an andere denken." Sich für Kinder zu engagieren, die kaum eine Perspektive hätten, sei daher selbstverständlich.

Nach dem Konzert meldeten sich drei Personen bei Landrat Stefan Rößle und kündigten an, in diesem Jahr jeweils ein Schulbauprojekt komplett selbst finanzieren zu wollen. Rößle dazu: "Es fasziniert und berührt mich jedes Mal wieder, wie großzügig die Menschen in unserem Landkreis sind." Mittlerweile seien 200 Schulen im Rahmen des Programms "1000 Schulen für unsere Welt" gebaut worden. Allein 57 davon seien aus dem Donau-Ries-Kreis finanziert worden: "Bald können es dann 60 sein." Der Landrat hat nach eigenen Angaben schon fünf Schulen selbst finanziert. (AZ)