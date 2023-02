Oberndorf

06:00 Uhr

Von wegen "Ruhe in Frieden": So lebendig ist der Lechexpress in Oberndorf

Dies närrische Gruppe trug am Wochenende den Lechexpress bereits zu Grabe, doch so weit kommt es nicht.

Plus Vor dem Faschingsumzug in Oberndorf machen Gerüchte die Runde. Der Faschingsclub-Präsident klärt auf.

Der Lechexpress in Oberndorf sorgt für Gesprächsstoff, noch ehe er stattgefunden hat. Bei den Faschingsumzügen in der Region tauchte ein Wagen mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden Lechexpress" auf. Sogar das Gerücht, zum einst größte Gaudiwurm im Donau-Ries-Kreis, hätten sich fast keine Gruppen angemeldet, machte in den vergangenen Tagen die Runde. Auch der Oberndorfer Faschingsclub-Präsident Marc-Oliver Maifeld hörte davon – und zeigt sich verwundert, wie er auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

