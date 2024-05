Rain

vor 49 Min.

Beide Bahnübergänge in Rain werden saniert

Plus Für den Straßenverkehr ist die Querung in Bahnhofsnähe bis August komplett gesperrt. Doch auch die bei Südzucker ist noch im Juni an der Reihe. Warum es dort künftig sechs Schranken geben wird.

Von Barbara Würmseher

In einer fiktiven Rangfolge der beliebtesten Bahnübergänge würde er nicht gerade den ersten Platz einnehmen - der Übergang in der Bahnhofstraße/Niederschönenfelder Straße in Rain. Gefühlt verbringen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer dort wartend eine halbe Ewigkeit, was nicht zuletzt auch in Spottreden etwa im Fasching oder beim Starkbierfest thematisiert wird. Jetzt freilich steht er als Querung erst einmal eine ganze Zeit lang überhaupt nicht zur Verfügung: Bis voraussichtlich zum 30. August finden dort Bauarbeiten statt, die beinahe durchgehend die komplette Sperrung notwendig machen. So teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Fußgänger und Radfahrer können allerdings die dortige Unterführung benutzen.

Der Grund für die Komplettsperrung ist die Erneuerung der Sicherheitstechnik in Verbindung mit Straßenbauarbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn. Wie der zuständige Projektleiter Simon Hüttel sagt, wird die in die Jahre gekommene Bahnübergangssicherungsanlage (Büsa) komplett erneuert. Das heißt, dass sowohl die Schranken, als auch die Lichtzeichen und das akustische Warnsignal ausgetauscht werden. Schrittweise werden Neubau-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen