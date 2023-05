Rain

06:00 Uhr

Die Post in Rain denkt über den Bau eines Postzentrums nach

Das bisherige Postgebäude in Rain ist für zeitgemäße Bedürfnisse der Deutschen Post nicht mehr optimal geeignet. Ein Neubau im Salbeiweg ist in Überlegung.

Plus Die Post trägt sich mit Überlegungen, in Rain größere Räume zu bauen, die den aktuellen Anforderungen besser entsprechen. Was wird dann mit dem jetzigen Gebäude?

Von Barbara Würmseher

Der reguläre Kundenbetrieb der Post ist in Rain längst extern ausgelagert in einen Supermarkt und ein früheres Elektrogeschäft. Und auch die Verwaltung findet zentral in Gersthofen statt. Doch das alte Postgebäude an der Ampelkreuzung der Innenstadt ist noch immer in Betrieb. Dort kommen Briefe und Pakete an, werden auf die einzelnen Postbezirke sortiert und an die Zusteller übergeben, die sie dann in die Haushalte bringen. Bisher zumindest.

Denn jetzt zieht die Deutsche Post gedanklich in Erwägung, das Traditionsgebäude aus den 30er- Jahren aufzugeben und stattdessen den Neubau eines Postzentrums zu errichten.

