Drogen und Schläge bei Faschingsparty in Rain

Beim Tillywurm in Rain geht es laut Polizei friedlich zu. Anschließend gibt es aber Ärger mit Jugendlichen.

Der Tillywurm in Rain am Sonntag ist aus Sicht der Polizei ruhig und störungsfrei verlaufen. Bei der anschließenden Party in der Sporthalle gab es jedoch Ärger mit Jugendlichen. Die Beamten suchen nach einer Gruppe, die gewalttätig wurde.

Der Faschingsumzug am Nachmittag durch die Lechstadt bereitete den Gesetzeshütern keine Arbeit: "Trotz erkennbar eifrigen Alkoholkonsums blieben hier die Feiernden friedlich." In und an der Sporthalle gab es dann zwei unerfreuliche Vorkommnisse. Erst fiel eine 17-Jährige bei der Party dem Sicherheitsdienst negativ auf. Auf einen entsprechenden Hinweis hin fand die Polizei bei der Schülerin kleinere Mengen von Amphetamin und Marihuana. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher und zeigten die Jugendliche wegen des unerlaubten Besitzes an.

Schlägerei im Bereich zwischen Sporthalle und Tankstelle in Rain

Gegen 21.40 Uhr teilte ein Passant eine Schlägerei auf der Fläche zwischen der Sporthalle und der Tankstelle an der Donauwörther Straße mit. Mehrere Personen sollen daran beteiligt sein. Als die Einsatzkräfte dort erschienen, trafen sie weder Opfer noch Täter an. Etwa eine halbe Stunde später verständigte jedoch die Mutter eines 16-Jährigen, der nach Hause gekommen war, die Inspektion in Rain.

Der Jugendliche schilderte, dass er und ein gleichaltriger Freund nach dem Verlassen der Party von einer größeren Gruppe von jungen Leuten angegriffen und massiv mit Fäusten geschlagen worden seien. Die beiden 16-Jährigen erlitten dadurch diverse Prellungen und Schürfwunden am Kopf beziehungsweise im Gesicht. Eines der Opfer suchte eine Klinik auf, um sich ärztlich behandeln zu lassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der noch unbekannten Schläger zu klären. Die Inspektion Rain bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)