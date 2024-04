Stromausfall in Rain: Seit 15.30 Uhr sind alle per Notstrom wieder versorgt

Am Umspannwerk in Rain hat es einen Störfall gegeben. Die LEW ist daran, die Ursache zu finden und hat parallel dazu alle betroffenen Gebiete auf andere Stromleitungen umgestellt.

Die gute Nachricht: Seit 15.30 Uhr werden alle Haushalte in den von Stromausfall betroffenen Gebieten in der Stadt Rain und im Umland wieder mit Strom versorgt. Gegen 14.40 Uhr informierte LEW-Pressesprecher Ingo Butters: "Es sind wieder alle am Netz, wir haben durch Umleiten auf andere Leitungen den Strom wieder hergestellt." Bisher nicht gefunden ist allerdings die Ursache. Daran werde nun weiter gearbeitet.

In annähernd der gesamten Kernstadt Rain wie auch in einigen Umlandgemeinden war am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr der Strom flächendeckend ausgefallen. Laut Störauskunft der LVN handelte es sich zunächst um die Stadt Rain selbst, deren Stadtteile Gempfing, Sallach, Überacker und Oberpeiching, sowie um die Gemeinde Münster und Teile der Marktgemeinde Burgheim im angrenzenden Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Gegen 14 Uhr war es laut LEW-Pressesprecher Ingo Butters zu einer sogenannten Leistungsauslösung im Rainer Umspannwerk gekommen. Dadurch wurde die Stromleitung automatisch abgeschaltet. "Die Kollegen sind seitdem vor Ort und sehen die Leitungen durch, um den Grund für die Störung herauszufinden", so Butters.

In Notfällen stehen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste zur Verfügung

In den Ortschaften waren zeitweise die Bürger in allen möglichen Alltagssituationen durch den Stromausfall eingeschränkt. Elektronisch gesteuerte Geräte wie Telefone, Handys, Ladenkassen, elektrische Türen und Rollläden, Tiefkühltruhen und so weiter versagten den Dienst. Für Notfälle sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste Ansprechpartner. Wie lange es dauert, bis die eigentliche Ursache gefunden und behoben ist, konnte Ingo Butters nicht sagen. (wüb)