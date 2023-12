Rain

Neue Liebe, frische Ideen und Tatendrang bei "Wir aus Rain"

Die neue Vorsitzende Sandra Mayr beerbt Frank Dorn an der Spitze des Gewerbeverbands "Wir aus Rain". Sie hat viele Ideen und will mit ihrem Team auf die vergangenen erfolgreichen 35 Jahre aufbauen.

Plus An der Spitze des Gewerbeverbands "Wir aus Rain" gab es einen Wechsel. Sandra Mayr beerbt Frank Dorn als Vorsitzende. Warum sich die 33-Jährige in dieser Funktion richtig fühlt.

"Ich hab mich neu in Rain verliebt!" - Wenn Sandra Mayr ein so brennendes Bekenntnis zu ihrer Geburtsstadt ablegt, strahlen ihre Augen mit ihrem Mund um die Wette und niemand stellt die Begeisterung dahinter in Frage. Die 33-Jährige ist leidenschaftliche Roanerin" und hat ab sofort mehr Gelegenheit denn je, das auszuleben. Denn Sandra Mayr ist die neue Vorsitzende des Gewerbeverbands "Wir aus Rain". Sie beerbt Frank Dorn, der 20 Jahre an der Spitze stand. Damit trifft frischer Wind auf gewachsene Strukturen.

Vieles ist im Wandel, nicht nur personell. Auch die Krisen unserer Zeit, die Handel, Handwerk, Gastronomie, Dienstleister und andere Sparten der Wirtschaft betreffen, erfordern Strategien - schon im kleinen Kosmos unserer Kommunen. Sandra Mayr und ihr Team von "Wir aus Rain" haben die Lechstadt mit Umland im Fokus, wenn sie in Lösungen denken - nicht in Problemen. "Wir sind für alle Unternehmer ein Netzwerk, um Austausch zu schaffen und Kümmerer zu sein", sagt die 33-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

