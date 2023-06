Diese Neuigkeiten gibt es von den Rainer Störchen Tilly, Milly und ihrem Nachwuchs

Dem Storchennachwuchs in Rain geht es gut. Alle vier Jungtiere wurden jetzt beringt. Was man sich davon erhofft.

Es gibt schöne Nachrichten aus dem Storchennest zwischen Rainer Rathaus und Rathaus-Krippe, das von Papa Tilly, Mama Milly und ihren Kindern bewohnt wird. Aus allen vier Eiern sind kräftige Storchenbabys geschlüpft, die sich prächtig entwickeln. Davon konnten sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung jetzt im Rahmen einer ganz besonderen Aktion überzeugen: Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV)/Kreisgruppe Donau-Ries hat es ermöglicht, dass die Rainer Jungstörche mit dem sogenannten Elsa-Ring versehen werden konnten.

Allen vier Jungstörchen in Rain geht es gut. Foto: Quirin Neher, Stadt Rain

Dieser ist mit der für Rain zugewiesenen Vogelwarte Radolfzell (Bodensee) beschriftet und ermöglicht eine persönliche Identifikation der Störche. Drei der vier Jungen konnten so markiert werden, der letzte ist noch zu jung, darum wird die Aktion in Kürze wiederholt. Die Vogelwarte Radolfzell ist eine von nur drei Vogelwarten in Deutschland und arbeitet wissenschaftlich mit dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in München zusammen.

Den Vorgang der Beringung führte Stefan Höpfel vom LBV Aichach-Friedberg durch. Foto: Quirin Neher, Stadt Rain

Die Wissenschaft hofft auf zahlreiche Beobachter, die mitteilen, was aus den Storchenbabys wird

Anhand der persönlichen Markierung können die Störche in den nächsten Jahren von allen Interessierten auf ihrem Lebensweg begleitet werden. Die "Namen" des Rainer Nachwuchses lauten amtlich ganz nüchtern ABR31, ABR32 und ABR33. Die Wissenschaft hofft auf zahlreiche Beobachtende und Storchenfans, die dem Institut die Ringnummem melden, denn sie nutzt die Mitteilungen, um wichtige Informationen über Zugrouten, Überwinterungsgebiete und Brutverhalten zu bekommen.

Ihre Eltern heißen nach einer Umfrage in der Bevölkerung Tilly und Milly. Die Kleinen tragen vorläufig lediglich die nüchternen, amtlichen Namen ABR31, ABR32 und ABR33. Foto: Quirin Neher, Stadt Rain

Den Vorgang der Beringung führte Stefan Höpfel vom LBV Aichach-Friedberg durch. Es ist ihm wichtig, darauf hinzuweisen, dass den Störchen damit keinerlei Schmerzen oder Ähnliches zugefügt werden. Auch der anwesende Storchen-Papa Tilly kehrte – wie üblich nach einer Beringung – nach kurzer Abwesenheit sofort zu seinen Jungtieren zurück. Großer Dank gilt außerdem der Freiwilligen Feuerwehr Rain, die die Stadt Rain für diese Aktion mit dem großen Drehleiter-Fahrzeug unterstützte.

Der Landesbund für Vogelschutz machte es möglich, dass die Jungstörche in Rain beringt wurden. Foto: Quirin Neher, Stadt Rain



Bürger und Bürgerinnen, die selbst einen beringten Storch melden möchten, können das über die Seite www.ring.ac tun oder wenden sich direkt telefonisch oder per Mail an die Vogelwarte Radolfzell. (AZ)