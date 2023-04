Warum das Rainer Storchenpaar einen Namen hat

Kurios: In Rain haben die Störche nun einen Namen. Es gab über 50 Vorschläge, Tilly und Milly wurde es. Barbara Wild beleuchtet das humorvoll in dieser Glosse.

Ohne Tilly geht die Milly nie ins Bett. Oder besser, in den Horst. Zumindest haben das einige Storchenfans in Rain entschieden, die ihren zugereisten aber anscheinend schon sehr liebgewonnenen Stadtbewohnern jetzt einen Namen gegeben haben. Tilly und Milly heißt das Storchenpaar, das sich dieses Jahr auf einem Strommast neben der Kinderkrippe niedergelassen hat. Das hat die Stadt per Abstimmung in ihren sozialen Kanälen ermittelt.

Zwei Störchen einen Namen geben? "Da brat mir einen nen Storch", könnte man da so verwundert ausrufen oder – dass das ja schon ein wenig vogelwild sei. Wer weiß, ob sie jemals darauf hören, oder gar, ob sie ihrem Standort die Treue halten und sich nicht doch nach Afrika absetzen. Aber Spaß machte die Namenssuche sicher. Analog zu "Schau nachts RAIN" oder "RAINLesen" gab es den Vorschlag, die Zugvögel RAINer und RAINhilde zu nennen. Andere wollten es eher niedlich und präferierten Wuschel und Kuschel. Es war wohl ein Mathematik-Fan, der Storchastik und Algebar vorschlug.

Nein, die Tillystädter aber wollten die Rückkehr des großen Heerführers – wenn auch auf zwei staksigen Beinen und mit rotem Schnabel. 391 Jahre nach der großen Schlacht ist Tilly nun zurück in Rain – und hat seine zarte Milly mitgebracht. Bleibt nur zu hoffen, dass dem schönen Storchenmann nicht so ein Schicksal in Rain droht, wie seinem Namensvetter. Der wurde in der Schlacht gegen die Schweden 1632 eben hier schwer verwundet und starb kurz darauf.

Aber so weit wird es nicht kommen. Schließlich ist der Storch in der germanischen Mythologie ein Glücksbote, Symbol der Fruchtbarkeit. Übrigens werden schon jetzt Namensvorschläge für den Nachwuchs angenommen.