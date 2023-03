So viel zahlt die Stadt Rain für Schlossweihnacht und Eisbahn

Plus Der Kultur- und Festausschuss der Stadt zieht Bilanz: Die beiden Veranstaltungen waren wieder ein großer Erfolg. Aber es gibt Posten, an denen man einsparen könnte.

Eisschnitzer, Fackelführung, Märchenzelt, Krippenausstellung und vieles mehr: Die 12. Rainer Schlossweihnacht im vergangenen Dezember gilt als Gesamtpaket mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Rahmenprogramm als voller Erfolg. Im Rückblick zogen die Mitarbeiter des Tourismusbüros jetzt im Kultur- und Festausschuss der Stadt Rain positive Bilanz.