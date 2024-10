Hochwasser-Rückstände: Wasserwirtschaftsamt räumt Flutmulde in Donauwörth

Betroffene haben immer noch mit Schäden zu kämpfen und auch im öffentlichen Raum sind die Folgen des Hochwassers vom Juni noch nicht überall beseitigt. So wie an einer der drei städtischen Flutmulden in Donauwörth. Diese ist mit Sedimenten gefüllt. Nun finden Arbeiten statt, um diesen zu beseitigen.

Nachdem das Hochwasser abgeflossen war, untersuchte das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (WWA) den Grund der Flutmulde zwischen dem Wohngebiet Erlenweg und dem Gewerbegebiet Augsburger Straße. Die Vermessungen ergaben, dass das Hochwasser hier Sand angespült hatte. Im Mittel sind diese Auflandungen rund 20 Zentimeter mächtig. Dies könnte bei einem künftigen Hochwasser zu Problemen beim Ablaufen des Wassers führen. Um dies zu verhindern, plant das Wasserwirtschaftsamt das Material aus der Mulde zu räumen. Dies war auch eine Forderung der Hochwasserresolution der Stadt vom Juli 2024. Die letzte Räumung fand nach dem Hochwasser 2013 statt.

Fortschritt der Arbeiten an Flutmulde in Donauwörth könnten wochenlang dauern

Jetzt müssen laut der Behörde rund 7000 Kubikmeter Material bewegt werden. Sie rechnet mit Kosten von einer höheren fünfstelligen Summe. Das Räumgut wird auf zwei angrenzenden Flächen südlich der Flutmulde zunächst zwischengelagert und analysiert. Das Material muss vor der Verwertung auf mögliche Schadstoffe untersucht werden. Sollte es unbedenklich sein, gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, was damit geschehen kann. So kann es beispielsweise zu einer Erdaushubdeponie gebracht werden. Aber auch der Einsatz auf landwirtschaftlichen Flächen ist möglich. Schließlich stammt das Material von dort. Beim Hochwasser schwemmte die Donau dieses von den Äckern der Umgebung fort; nun hat es sich in der Flutmulde abgelagert. Nach der Räumung muss die Grasnarbe in der Flutmulde wieder hergestellt werden.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich ab der kommenden Woche durch eine Baufirma unter fachlicher Begleitung durch den örtlichen Flussmeister des Wasserwirtschaftsamtes durchgeführt. Sie wurden vorab mit der Stadt Donauwörth abgestimmt. Der Fortschritt der Arbeiten ist nach Auskunft der Behörde stark von der Witterung abhängig. Bis das Material verwertet ist, wird es einige Monate dauern.