Kampfmittel-Fund in der Donau entpuppt sich als falscher Alarm

Zwei verdächtige Gegenstände im Donaubett sorgen für einige Aufregung. Doch die Experten der Kampfmittelräumung können schnell für Klarheit sorgen.

Dass in der Donau Sprengmittel gefunden werden, ist derzeit keine Seltenheit. Erst Anfang August tauchten zuletzt zwei Panzerminen auf. So war es naheliegend, dass ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes einen ähnlichen Verdacht hegte, als er am Mittwoch bei Schäfstall zwei verdächtige Gegenstände im Wasser entdeckte.

Der Mann war dabei, Wasserproben in der Donau auf Höhe des Lehenhofs zu nehmen, als er seine Beobachtung machte. Die zwei Gegenstände deuteten auf ältere Kampfmittel hin. Er verständigte daraufhin die Polizei Donauwörth.

Kampfmittelräumungsdienst aus Ingolstadt muss anrücken

Bei einer polizeilichen Überprüfung konnten die Gegenstände auf den ersten Blick aber nicht zweifelsfrei identifiziert werden. So wurden Mitarbeiter eines Kampfmittelräumdienstes aus Ingolstadt verständigt. Diese rückten an und begutachteten die beiden Metallkörper. Nach einer Überprüfung konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um zwei alte Lichtmaschinen aus Metall, von denen keine Explosionsgefahr ausging. Die Gegenstände wurden zur Entsorgung mitgenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch