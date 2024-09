Das Sommerkino 2025 in Rain findet statt, aber ...

Nach dem Sommerkino ist vor dem Sommerkino - das gilt in Rain auch bei der Bilanz, die der Kulturausschuss der Stadt Rain jetzt gezogen hat. An drei Wochenenden mit neun Vorstellungen sind heuer insgesamt 1310 Besucherinnen und Besucher in die Leutnantschanze gekommen, um sich Komödien und romantische Filme, aber auch Tiefgründiges anzusehen. Erfolg genug, um bereits die achte Auflage des Freiluft-Events für den August 2025 ins Auge zu fassen. Die wird stattfinden, da sind sich die Stadt Rain und der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch einig, die hier in Kooperation agieren.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommerkino Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis