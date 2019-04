vor 23 Min.

Ein Punkt lässt den TSV Bäumenheim jubeln

Der TSV Bäumenheim spielt gegen den TSV Aichach II 34:34. Wie wichtig der gewonnene Zähler für den TSV ist, zeigt der Blick auf die Tabelle.

Als Andreas Jung vier Sekunden vor dem Ende seine Chance zum 34:34-Endstand nutzen konnte, kannte der Jubel in der Bäumenheimer Schmutterhalle keine Grenzen mehr. Die Handballer des TSV Bäumenheim hatten buchstäblich in letzter Sekunde noch den Kopf aus der Schlinge gezogen und noch einen Punkt gerettet.

Wie wichtig dieser Punkt war, zeigt ein Blick auf die aktuelle Tabelle: Der SV Mering konnte im Heimspiel gegen 1871 Augsburg überraschend beim 26:26 einen Punkt holen, hat jetzt 12:26 Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen punktgleich mit 11:25 Punkten Bäumenheim, Donauwörth, Aichach II und Schwabmünchen II. Für die Bäumenheimer zählt zusätzlich, dass sie gegenüber Donauwörth und Aichach II den besseren direkten Vergleich haben, der bei Punktgleichheit am Ende entscheidet.

TSV Bäumenheim liegt zur Pause zurück

TSV-Trainer Markus Bügelsteiber vertraute am Anfang einer jungen Formation, die zwar ihre Qualitäten im Angriff zeigte, aber in der Abwehr mit den Gästen mehr Probleme hatte, als ihr lieb sein konnte. Die Aichacher hatten den besseren Start, lagen mit 1:3 vorn. Spätestens, als Dennis Richter den TSV erstmals mit 5:4 in Führung brachte, schienen die Gastgeber das Heft in die Hand zu nehmen. Doch weit gefehlt, da die Abwehr stark vernachlässigt wurde. Sobald Aichach den Ball schnell machte, taten sich Lücken auf, TSV-Keeper Palle Hill sah sich meist einem freien Werfer gegenüber. Die Gäste nutzten dies aus und zogen bis auf 17:12 davon.

Vor der Pause konnten sich die Bäumenheimer stabilisieren, sodass es beim 17:19 noch Hoffnungen für die zweite Hälfte gab. Doch es änderte sich im weiteren Spielverlauf wenig. Bis zum 23:24 sah es noch gut für die TSV-Spieler aus, die aber nicht ausgleichen konnten. Aichach konnte im weiteren Spielverlauf ständig zwei, drei Tore vorlegen. Beim 32:33 dann ein überflüssiges Foul, das den Gästen zwei Tor Vorsprung zum 32:34 durch einen Strafwurf brachte, einem Bäumenheimer aber zwei Minuten Strafzeit, und dies 1:30 vor dem Ende. Jago Heinisch, überragend als Spielmacher und Torwerfer, nutzte einen Strafwurf zum 33:34-Anschluss. In den 35 Sekunden Restspielzeit vertändelten die Gäste doch noch den Ball, der Steilpass landete bei Andi Jung, der seine starke Leistung mit dem Ausgleich zum 34:34 krönte. Neben den beiden konnte sich Torhüter Patrick Hill mehrfach auszeichnen. (hh)

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) - Tayeh, Richter (4), Heinisch (9/1), Lechner (2), Jung (7), Köpf, Hurle (3), Uhl, Strickner, Ewinger (1), Scherer (3), Klement (5/3) und Krebs.

