Donau-Ries-Auswahl gewinnt Benefiz-Hallenfußball-Turnier in Meitingen

Abseits der offiziellen Hallenfußball-Turniere, die derzeit in der Region stattfinden, hat eine Donau-Ries-Auswahl mit namhaften Kickern zum Jahresabschluss an einer Veranstaltung in Meitingen teilgenommen. Die zweite Auflage des Edeka-Stoll-Cups in der Ballsporthalle erinnerte wie schon die Premiere im Vorjahr an den 2023 mit 41 Jahren verstorbenen Ex-Coach des TSV Meitingen, Ali Dabestani. Sämtliche Einnahmen des Turniers mit rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauern kommen dem „Bunten Kreis“ zugute, der dem früheren Stürmer Dabestani stets am Herzen lag. Sportlich dominierte die Donau-Ries-Auswahl und holte sich souverän den Turniersieg.

