Donauwörther Baskets im Pokal eine Runde weiter

Nach einer spielfreien Woche trafen die VSC Baskets Donauwörth in der ersten Runde des Bezirkspokals in heimischer Halle auf den TV Memmingen. Trotz der Ausfälle von Johannes Gölkel und Niklas Scheuerer konnten die Donauwörther Basketballer einen überzeugenden 85:63-Erfolg feiern und rücken somit in die nächste Runde des Pokals vor. Dabei absolvierte Benedikt Veh sein erstes Spiel für die VSC Baskets.

Das Spiel entwickelte sich im ersten Viertel schnell zu einem offenen Schlagabtausch. Die Gastgeber waren in der Mann-Mann-Verteidigung oft einen Schritt zu spät und ließen somit zu viele freie Würfe zu. TV Memmingen nutzte diese Chance und verwandelte allein im ersten Viertel vier Dreier. Das Donauwörther Team konnte vor allem über Debütant Benedikt Veh und Marco Stampfer seine Stärken unter dem Korb ausspielen.

Knappe Führung für die Bären zur Halbzeit

Im zweiten Viertel legten sich die hohen Trefferquoten auf beiden Seiten etwas. Jedoch arbeiteten die Bären in der Defensive zu fahrlässig unter dem Korb was zu einigen Offensivrebounds der Gäste führte. Dadurch gelang es Donauwörth nicht, den Vorsprung auszubauen und man ging mit einem Zwischenstand von 39:34 in die Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen die VSC Baskets das Tempo deutlich an. In der Verteidigung standen die Donawörther sehr sicher und konnten einige Ballgewinnen erzwingen. Dadurch konnte die Führung durch Schnellangriffe auf einen Stand von 61:48 zu Beginn des letzten Viertels ausgebaut werden. Nach zwei aufeinanderfolgenden Dreipunktewürfen von Leon Merkle schien das Spiel mit einem Vorsprung von 19 Punkten schon entschieden. Allerdings ließ die Konzentration der Donauwörther danach etwas nach. In der Offensive häuften sich unnötige Ballverluste, was TV Memmingen die Möglichkeit gab, sich zwischenzeitlich wieder auf zehn Punkte heranzukämpfen. Trainer Holger Grabow reagierte darauf und nahm fünf Minuten vor dem Ende eine Auszeit, um das Team neu zu sortieren. Diese Maßnahme zeigte Wirkung. Die Bären gewannen schlussendlich mit 85:63. Topscorer der Partie war Marco Stampfer mit 28 Punkten für Donauwörth.

In der Liga geht es für die VSC Baskets am kommenden Samstag auswärts gegen den TSV Sonthofen. Die Mannschaft wird versuchen an die gezeigte Leistung anzuknüpfen und sich weiter in der Liga zu behaupten. (AZ)