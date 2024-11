FC Mertingen II landet Überraschungssieg gegen Marxheim/Gansheim

Fatih Spor bleibt in der Spur. Mit einem 3:1-Erfolg beim VfL Zusamaltheim festigte die Truppe von Enes Ciritci die Tabellenführung in der Fußball-A-Klasse West 3. An Boden eingebüßt, aber den Verfolger-Platz gehalten, hat der FC Marxheim/Gansheim, der überraschend dem FC Mertingen II mit 0:1 unterlag. Damit fehlen den Donautalern bereits neun Punkte auf den Spitzenreiter.

FC Mertingen II – Marxheim/Gansheim 1:0 (1:0). Außenseiter Mertingen setzte sich überraschend gegen den Favoriten durch. Siegfried Mathie brachte die Taglieber-Truppe kurz vor der Pause mit 1:0 in Front. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass Mathies Treffer das „goldene Tor“ des Tages sein würde. Oliver Boldi hätte noch das 2:0 machen können, doch seinen Schuss holte Marxheims Keeper stark raus. Die überraschende Schlappe hatte für die Donautaler keine Folgen in der Tabelle, hat aber bei der Mannschaft von Trainer Christian Langhammer für Ernüchterung gesorgt. Mertingen II feierte den ersten Saisonerfolg. Zuschauer: 80 (bi)

Fatih Spor Bäumenheim bleibt auf Titelkurs

SV Wortelstetten – TSV Bäumenheim 1:0 (1:0). Die Hausherren dominierten die Partie. Ihnen reichte ein Tor von Stefan Vogler aus der 24. Minute, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Dem TSV boten sich nach dem Seitenwechsel durchaus Torchancen. Sie blieben aber ungenutzt. Zuschauer: 110 (dz)

VfL Zusamaltheim – Fatih Spor Bäumenheim 1:3 (0:3). Erwartungsgemäß deutlich fiel der Sieg von Fatih in Zusamaltheim aus. Die Hausherren gerieten durch einen Doppelpack von Halil Samsa (26.,30.) in Rückstand. Kerim Tekbiyik erhöhrte noch vor der Pause auf 0:3. Nach einer guten Stunde glückte Jochen Manzenrieder der Anschlusstreffer. Fatih bleibt damit auf Kurs und holte aus den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte. Zuschauer: 30 (bf)