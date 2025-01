Erneuter Kantersieg für Nordheims Floorballer

Am Samstag vor Weihnachten haben die Floorballer vom SV Nordheim die Panther aus Regensburg zu Hause empfangen. Es sollte der perfekte Jahresabschluss für die Nordheimer werden, denn mit 13:3 waren sie der glasklare Sieger dieser Begegnung.

Die Favoritenrolle der Nordheimer wurde bereits nach den ersten Minuten klar, als man dank Treffern von Sedelmeier und Knaus gleich nach zwei Minuten mit 2:0 in Führung lag. „Wir haben mit den beiden frühen Toren einen sehr guten Start erwischt“, fasste Trainer Peter Kechele zusammen. Vor einer Kulisse von knapp 150 Zuschauerinnen und Zuschauern habe man das Geschehen weitestgehend bestimmt. Dadurch konnte man das erste Drittel gleich mit 6:1 dominieren, in welchem ebenfalls Hannes Pröller und Jan-Niklas Herz ihr erstes Tor in der Regionalliga erzielten.

Floorball-Regionalliga: Im zweiten Drittel gelingen Nordheim nur zwei Tore

Im nächsten Drittel wurden viele Chancen liegen gelassen, wodurch die Nordheimer „nur“ auf zwei weitere Tore durch Jonas Knaus, dem besten Spieler an diesem Tag, kamen. Das Drittel wurde mehr von Strafen dominiert, die jedoch ungenutzt blieben. Dies lag jedoch ebenfalls an einigen starken Paraden des Torhüters Schröppel, der seinen Kasten in diesem Drittel sauber hielt. Im letzten Spielabschnitt konnten die Nordheimer wieder mehr Chancen nutzen und mussten weniger Zeitstrafen verbuchen. Nach zwei Minuten stellte Sedelmeier direkt auf 9:1 stellen. Danach dauerte es wieder ein paar Minuten, ehe die Nordheimer einen Doppelschlag von Knaus und Herz verbuchen konnten. Zwei weitere Tore des Topscorers setzen den Schlusspunkt zum 13:3.

Durch jeweils sieben Scorer konnten sich Sedelmeier und Knaus unter die Top Drei der Scorerliste mischen, in welcher Sedelmeier Platz eins und Knaus Platz drei besetzt. Im nächsten Spiel geht es bereits mit der Rückrunde los, erneut gegen Regensburg. Am 11. Januar findet das Rückspiel der beiden Mannschaften in München statt. Das nächste Heimspiel ist am 18. Januar im Deutschlandpokal um 17.30 Uhr gegen den Erstligisten aus Kaufering. (AZ)

SV Nordheim: T. Börsch, R. Hertle, J. Herz, J. Hitzler, F. Müller, J. Knaus, H. Pröller, L. Rebele, L. Riegg, F. Schröppel (Torwart), M. Sedelmeier (Kapitän), E. Stecker