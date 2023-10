Fußball

Knapper Derby-Sieg für den TSV Monheim

Plus Fußball Kreisklasse Nord 1: Monheim feiert 1:0 gegen Gundelsheim/Weilheim-Rehau. SV Mauren übernimmt nach 10:0-Kantersieg gegen Megesheim die Tabellenführung.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Kreisklasse Nord I geht weiter. Sowohl der TSV Monheim nach dem 1:0-Derbysieg gegen Gundelsheim/Weilheim-Rehau als auch der SV Mauren (10:0-Spektakel gegen Megesheim) haben nach neun Spieltagen acht Siege und ein Remis auf dem Konto. Mauren ist nun wegen des besseren Torverhältnisses Tabellenführer.

SpVgg Minderoffingen – TSV Mönchsdeggingen 0:3 (0:2). Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, wobei die Gäste im Abschluss effektiver agierten. Stefan Wurm (16.) und Marius Schmidt nach schöner Einzelaktion (22.) zielten knapp am Heimtor vorbei, gegenüber parierte Gäste-Torwart Tim Kellner bei Max Stimpfles Kopfball (18.). Dann schlug Mönchsdeggingen zu: Marius Schmidt traf frei stehend zum 0:1 unter die Latte (24.) und kurz vor der Pause erhöhte Wurm per Kopf auf 0:2 (44.). Glück hatten die Gäste, als der Ball nach einem Abwehrversuch an der eigenen Latte landete (56.). Doch bereits im Gegenzug schloss Philipp Beck einen Konter über Sven Mecko mit dem 0:3 ab (57.). Heim-Tormann Patrick Bosch hielt mit einer starken Parade den verdienten Gästesieg in Grenzen. Zuschauer: 55. (aku)

