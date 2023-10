Fußball

vor 17 Min.

Flotzheim/Fünfstetten verdient sich den Sieg gegen Niederhofen-Hausen

Plus Fußball Kreisklasse Nord I: 2:1-Erfolg im Heimspiel. Spitzen-Duo Monheim und Mauren löst Auswärtsaufgaben. Kantersiege für Harburg und Minderoffingen.

Weiterhin punktgleich marschieren in der Kreisklasse Nord I der TSV Monheim und der SV Mauren an der Tabellenspitze, beide gewannen am Sonntag souverän. Über deutliche Siege konnten sich auch der TSV Harburg und die SpVgg Minderoffingen freuen. Der SV Megesheim sorgte wieder für Spektakel, gegen den Sportclub D.L.P. gab es ein 4:4. Im Verfolgerduell bezwang Flotzheim/ Fünfstetten die SG Niederhofen-Hausen.

Kreisklasse Nord I: Minderoffingen schießt Unterringingen ab

SG Flotzheim/Fünfstetten – SG Niederhofen-Hausen 2:1 (1:0). Am Ende war es ein verdienter Sieg, da sich die Heimelf mehr Torchancen erspielte und das Ergebnis am Ende durchaus höher ausfallen hätte können. Die erste Chance im Spiel nutzte gleich Noah Berger mit einem Linksschuss und brachte die Heimelf in Führung (11.). Zum Halbzeitpfiff verpasste Paul Hauk freistehend vor dem Gäste-Keeper. In der zweiten Hälfte erspielte sich Niederhofen-Hausen ein leichtes Übergewicht, wirkliche Torchancen hatte allerdings nur die Heimelf, so erhöhte Lukas Schneid in der 80. Minute auf 2:0. Im Gegenzug verwandelte Marco Meyer einen Strafstoß zum Anschlusstreffer, doch die Platzherren spielten die Partie sicher zu Ende. Zuschauer: 210. (fsv)

