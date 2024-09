Dritter Sieg für TSV Rain II, Münster/Holzheim tritt auf der Stelle

In der Kreisliga Ost hat die Rainer Zweite unter Trainer Johannes Hanfbauer den dritten Sieg eingefahren: In einer engen Partie beim TSV Friedberg gelang Talha Kulak das Tor des Tages. Für die SG Münster/Holzheim trafen Luca Jurida und Julian Spies, dennoch wurde es für die SG nichts mit dem zweiten Saisonsieg.

TSV Friedberg – TSV Rain II 0:1 (0:0). Die Heimelf kam gut ins Spiel und hatte ihrerseits drei sehr gute Abschlusschancen, die vom überragenden Kevin Maschke alle entschärft wurden. Auf der anderen Seite taten sich die jungen Rainer schwer, selbst Gefahr zu erzeugen. Viele Konterchancen wurden nur ungenügend zu Ende gespielt, sodass es mit einem schmeichelhaften Unentschieden in die Pause ging. In Abschnitt zwei änderte sich das Bild zunächst nicht, die Heimelf machte das Spiel und die Hanfbauer-Elf beschränkte sich aufs Kontern, nur diesmal lief es besser.

In der 54. Minute konnte der eingewechselte Talha Kulak sich sehenswerte gegen drei Gegenspieler durchsetzen und vollendete von der Grundlinie aus ins Netz. Im Anschluss versuchte Friedberg alles, doch die Abwehr um Raphael Barl stand bombenfest. Auf der Gegenseite verpassten es die Blumenstädter, den Sack zuzumachen, doch Jonah und Julian Kopp, sowie Leonardo Lucic nutzten ihre guten Gelegenheiten nicht. Kurz vor Schluss rettete Maschke mit einer weiteren Glanzparade den dreifachen Punktgewinn. Zuschauer: 120. (tsv)

Fußball-Kreisliga Ost: Münster/Holzheim verspielt 2:0-Führung gegen Gerolsbach

FC Gerolsbach – SG Münster/Holzheim 2:2 (0:2). Einen bitteren Punktverlust in letzter Minute hat die SG Münster/Holzheim in Gerolsbach hinnehmen müssen. Die Gäste legten gut los: Schon in der 4. Minute war es Luca Jurida, der für die SG traf und auf 0:1 stellte. Kurz vor der Pause konnte Julian Spies sogar erhöhen (44.), mit einem scheinbar komfortablen 2:0 für Münster ging es in die Kabinen. Nach der Halbzeit aber nahmen die Gastgeber das Heft des Handelns in die Hand und Daniel Fischer erzielte den Anschlusstreffer (51.). Gerolsbach drängte jetzt auf den Ausgleichstreffer, doch der wollte einfach nicht fallen. Alles sah nach dem zweiten Saisonsieg für Münster aus, doch dann kam die 90. Minute, in der Lennart Fuhrmann das umjubelte 2:2 gelang, mit dem er die Gäste ins Mark traf und den FCG jubeln ließ. Zuschauer: 200. (AZ)