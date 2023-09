SV Wörnitzstein-Berg verliert in Unterzahl beim Ligaprimus

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg kassiert eine 1:3-Pleite. TSV Rain II verliert auch unter dem neuen Coach. Der SV Holzkirchen holt überraschend drei Punkte beim VfR Neuburg.

Die einzigen Punkte für die Bezirksligisten aus der Region ergatterte der SV Holzkirchen, der in Neuburg 1:0 gewann. Wörnitzstein musste sich bei Ligaprimus Wertingen geschlagen geben, während der TSV Rain erneut nicht punkten konnte.

TSV Wertingen – SV Wörnitzstein-Berg 3:1 (0:0). Die Gäste aus Wörnitzstein überließen der Heimmannschaft von Beginn an den Ball. In Halbzeit eins hatte der TSV Chancen durch Marcel Mayr oder Christoph Prestels Freistoß. Kurz vor dem Wechsel rettete Gerold gegen Wörnitzsteins Stürmer Zausinger.