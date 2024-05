TSV Rain macht es dem Bayernliga-Meister bis zuletzt schwer

Erst in der Nachspielzeit kann der SV Erlbach das erlösende Tor zum Sieg schießen und den Titel perfekt machen.

Nach einer turbulenten und dramatischen Schlussphase unterlag der TSV Rain im Saisonfinale beim SV Erlbach mit 1:2. Damit sicherten sich die Oberbayern in letzter Sekunde die Meisterschaft in der Bayernliga Süd. Denn auch die sehr nahen Verfolger Heimstetten, Schwaben Augsburg und Landsberg patzten im Saisonfinale nicht.



Rains Coach David Bulik veränderte seine Startaufstellung nach dem 2:0-Sieg gegen den TSV Kottern auf vier Positionen: Daniel Biermann, Siegfried Kübler, Benjamin Krist und Sadri Pacolli starteten für Renato Domislic (Bank), Benito Alisanovic (Bank), Etienne Perfetto und Matej Rados.

Schon nach einer Minute gerät der TSV Rain in Rückstand

Viele der 712 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Holzbau Grübl Arena hatten noch gar nicht richtig Platz genommen, da klingelte es schon im Kasten der Rainer: Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld der Gäste landete der Ball bereits nach einer Minute bei Sebastian Hager, der die Rainer Abwehr schlecht aussehen ließ und aus wenigen Metern zur frühen Führung traf. Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren, die den Blumenstädtern kaum Luft zum Atmen ließen und das Spiel dominierten. Nach 20 Minuten kamen die Schwaben zum ersten Torabschluss, doch der harmlose Schuss von Michael Senger landete in den Armen von Erlbachs Keeper Andreas Steer.

Der Tabellenführer schaltete einen Gang zurück und das Spiel verflachte etwas - an der Überlegenheit der Gastgeber änderte sich jedoch nichts. Nach einer halben Stunde kamen die Tillystädter besser ins Spiel, ohne jedoch große Torgefahr auszustrahlen. Für Strafraumszenen sorgten nur die Hausherren, die sich zeitweise in der Hälfte der Rainer festsetzten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff versuchte es Benjamin Krist per Kopf, doch auch sein Versuch stellte den Keeper der Oberbayern vor keine Probleme. Folgerichtig wurden beim Stand von 1:0 für die Hausherren die Seiten gewechselt.

SV Erlbach feiert lautstark die Meisterschaft in der Bayernliga Süd

Der Beginn der zweiten Halbzeit zeigte ein ausgeglicheneres Spiel, jedoch verlagerte sich das Geschehen vermehrt ins Mittelfeld. Trotzdem fanden die Hausherren nach einer Stunde wieder besser ins Spiel, blieben jedoch im Abschluss glücklos. So auch in der 67. Minute, als Simon Hefter mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp das Rainer Tor verfehlte. Die Chancenverwertung der Gastgeber hätte sich zu diesem Zeitpunkt noch rächen können: Wäre dem TSV Rain der Ausgleich gelungen, wäre Heimstetten Meister der Bayernliga Süd und der SV Erlenbach nur noch Zweiter. Aber die Gäste waren vor dem gegnerischen Tor noch nicht zwingend. Erst in der Schlussphase verstärkten die Gäste ihren Druck. Dies zahlte sich aus, als Tim Härtel in der 87. Minute per Freistoß am langen Toreck stehend bedient wurde und aus zwei Metern den überraschenden 1:1-Ausgleich erzielen konnte. Die Schockphase der Hausherren war von kurzer Dauer, denn in der Nachspielzeit gelang Christopher Obermeier nach einem präzisen Zuspiel zentral aus acht Metern der entscheidende Treffer zum 2:1 für die Gastgeber, womit gleichzeitig der Endstand besiegelt wurde.

Nach dem Sieg feierten die Spieler und Fans des SV Erlbach lautstark die Meisterschaft der Bayernliga Süd. Der TSV Rain wird diese Niederlage verkraften, da der Klassenerhalt gesichert ist und bereits mit Hochdruck an der Mannschaft für die neue Saison gearbeitet wird. Erwähnenswert ist noch, dass Fabian Triebel nach 14 Jahren sein letztes Spiel für die Blumenstädter bestritt. Die Zukunft von Trainer David Bulik, der aus zeitlichen Gründen sein Engagement beim TSV Rain nun beendet, ist nun gewiss. Er wechselt zum Kreisligisten FC Königsbrunn, der derzeit noch um den Aufstieg mitspielt.

Machte gegen Erlbach sein letztes Spiel für den TSV Rain: Routinier Fabian Triebel. Foto: Szilvia Izsó

SV Erlbach: Andreas Steer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Tobias Hofbauer, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Simon Hefter, Florian Wiedl, Alexander Gordok, Sebastian Hager (78. Florian Wiedl) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

TSV Rain/Lech: Florian Rauh, Fabian Triebel, Jannik Schuster, Julian Bosch (61. Tim Härtel), Daniel Biermann, Dominik Schröder, Michael Senger, Benjamin Krist (81. Benito Alisanovic), Siegfried Kübler (60. Renato Domislic), Sadri Pacolli (61. Gabriel Hasenbichler), Marc Sodji - Trainer: David Bulik

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 712

Tore: 1:0 Sebastian Hager (1.), 1:1 Tim Härtel (87.), 2:1 Christopher Obermeier (90.+1)