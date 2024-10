Vorfreude beim SV Wörnitzstein-Berg auf das Feiertags-Derby

Feiertag. Flutlicht. Derby. Die Vorfreude auf das Kräftemessen mit dem TSV Nördlingen ist groß beim SV Wörnitzstein-Berg. Nach zwei Niederlagen in Serie hofft der SVW auf einen Heimdreier gegen den TSV.

Durch die jüngsten beiden Pleiten hat der SVW den Anschluss zu den oberen Plätzen in der Bezirksliga Nord etwas verloren. Am Freitagabend, 1. November, geht es nun ab 18 Uhr im heimischen Staufferpark gegen den TSV Nördlingen, der sich in guter Verfassung befindet. „Wir erwarten durch den Feiertag einige Zuschauer, dazu haben wir ein Flutlichtspiel: Mehr brauchst du nicht für ein perfektes Derby“, so Schmidbaur.

Das Hinspiel konnte der SVW noch deutlich mit 4:1 für sich entscheiden, im Rückspiel erwartet man eine engere Kiste: „Der TSV scheint ziemlich gefestigt und die Spieler haben alle eine Topausbildung. Dennoch sind sie schlagbar.“ Man müsse die eigene Erfahrung ausspielen und cleveren, erwachsenen Fußball auf den Platz bringen. „Da gehören robustes Zweikampfverhalten und Aggressivität definitiv dazu. Wir erwarten ein Spiel, das uns alles abverlangen wird. Aber wir wollen die Atmosphäre genießen und wenn jeder an sein Leistungsmaximum kommt, werden wir das Derby auch gewinnen“, sagt Schmidbaur. (wip)