TSV Bäumenheim kann die Negativserie nicht stoppen

Nach der knappen Niederlage gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen hatten sich die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Bäumenheim auch für das Heimspiel gegen den TSV Bobingen einiges vorgenommen. Doch es gelang den TSV-Herren nur phasenweise, dem Tabellensechsten Paroli zu bieten. Letztlich mussten die Schmuttertaler erneut eine Niederlage verkraften.

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Fans in der Schmutterhalle. Die beiden Teams zeigten ein offenes und ausgeglichenes Spiel, die Führung wechselte hin und her, doch nach dem 8:8 hatten vor allem die Gäste aus Bobingen mehr vom Spiel. Nach der ersten Viertelstunde ließen die Bäumenheimer Außenabwehrspieler ihren Gegenspielern zu viel Freiraum, den diese erfolgreich nutzten und den Rückstand durch fünf Tore in Folge auf einen Zwischenstand von 10:16 ausbauen konnten. Danach verlief diese Begegnung wieder ausgeglichener, doch der Rückstand konnte nicht mehr verkürzt werden. Somit gingen die Gäste mit einem deutlichen 13:19 Vorsprung in die Kabine.

Viele Zeitstrafen für den TSV Bäumenheim

Mit einer aus TSV-Sicht unglücklichen Zwei-Minuten-Strafe begann die zweite Hälfte - und dies sollte sich wie ein roter Faden durch die zweite Halbzeit ziehen. Von den insgesamt neun Zeitstrafen gab es sieben in der zweiten Halbzeit und die Hausherren agierten dadurch fast eine Viertelstunde in Unterzahl. Dies spielte natürlich den Gästen in die Karten, die das schnelle Umschaltspiel wie aus dem Lehrbuch praktizierten.

Während die Bäumenheimer für jeden Torerfolg viel Einsatz bringen mussten, konnten die Gäste viel zu leichte Treffer erzielen. Dennoch gelang es den Gastgebern, die Partie bis zur 44. Minute (23:26) noch offen zu gestalten, wobei noch Hoffnung auf den ersten Punktgewinn der Saison bestand. Doch mit flüssigen Kombinationen und Tempospiel ließen die Gäste eben diese Hoffnungen schnell schmelzen und bauten die Führung sechs Minuten vor dem Ende auf 28:33 aus. Damit war die Vorentscheidung gefallen und der 29:34-Endstand war erneut deutlicher, als der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit es hatte erahnen lassen. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein (im Tor) – Mark Krebs (2), Andreas Jung (5/1), Jonas Uhl (6), Dominik Grob, Matthias Klement (3), Jago Heinisch (4), Luka Veljovic (1), Marek Husty (8), Benedikt Strobel, Manuel Brandt und Jan Vogler