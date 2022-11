Für Wemding läuft im Finale nichts zusammen

Judoka des TSV Wemding müssen sich im Saisonfinale der Bezirksliga zweimal geschlagen geben und am Ende mit Rang drei begnügen. Ein Liga-Neuling erhält besondere Auszeichnung.

Beim diesjährigen Finale der Judo-Bezirksliga in Friedberg belegten die Kämpfer des TSV Wemding den dritten Platz. Trotz starker Leistungen in einigen Begegnungen mussten sie den Teams aus Friedberg und Augsburg/Schwabmünchen den Vortritt lassen. Nachdem das Team aus Lindau aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen konnte, wurde das Titelrennen zum Dreikampf.

Die erste Begegnung gegen Tabellenführer Friedberg entwickelte sich zu einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem sich die Wemdinger knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten. „Sehr unglücklich, wir hätten in jedem der verlorenen Kämpfe auch gewinnen können!“, lautete das Fazit von Coach Marco Schmidt.

Bei der anschließenden Begegnung gegen die Kampfgemeinschaft aus Augsburg und Schwabmünchen sollte dann überhaupt nichts mehr zusammenlaufen. Obwohl die TSV-Athleten in jeder Gewichtsklasse ebenbürtig waren, verloren sie unverdient deutlich mit 0:5. Da die Kampfgemeinschaft im Anschluss auch noch Friedberg besiegte, feierten die Augsburger und Schwabmünchner den Titelgewinn.

Leo Eisen (blaue Hose) kämpfte erfolgreich gegen seinen Kontrahenten aus Friedberg. Foto: Lechner

Im kommenden Jahr will der TSV Wemding "noch einmal richtig angreifen"

Liga-Coach Markus Lachner gratulierte, nachdem die Enttäuschung etwas verdaut war, seinem Team zu „hervorragendem Einsatz und guten Kämpfen“. Insgesamt könnten alle mit der Saison zufrieden sein. „Im kommenden Jahr wollen wir noch einmal richtig angreifen, wir haben gesehen, dass noch mehr drin ist“, schlussfolgerte Lachner. Bei der abschließenden Siegerehrung wurde Liga-Neuling Leo Eisen als Ligakämpfer der Saison geehrt. Mit zwei Siegen hatte er unter Beweis gestellt, dass er bereits jetzt eine Bereicherung für das Team ist.

Mit Leo Eisen und Benedikt Braun konnten in diesem Jahr zwei Wemdinger Judotalente in die Mannschaft aufrücken und sie offensichtlich auch verstärken. Abteilungsleiter Jörg Fackler dankte abschließend den Trainern und Kämpfern für ihren Einsatz in diesem Jahr. „Wir haben eine hervorragende Mischung aus erfahrenen und talentierten Kämpfern, das macht uns stark“, lautete sein Resümee.