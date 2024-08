VSC Donauwörth: Dora Pajtas setzt sich gegen unfaire Konkurrenz durch

Die junge Schwimmerin Dora Pajtas vom VSC Donauwörth hat erfolgreich bei den bayerischen Freiwasser-Meisterschaften am Wörthsee teilgenommen. Doch sie war nicht als einzige Athletin aus dem VSC-Schwimmteam im Einsatz. Einen Tag später zeigte ein großes VSC-Team starke Leistungen bei den Augsburger Stadt-Meisterschaften.

Da ihr Vereinskamerad Moritz Lang krankheitsbedingt ausfiel, musste Dora Pajtas allein ihre Premiere bei Bayerischen Freiwassermeisterschaften bestreiten. Bei dem Wettkampf am Wörthsee galt es, eine Strecke von 2,5 Kilometer (zwei Mal eine Runde mit je 1,25 Kilometer) im Freiwasser möglichst schnell zurückzulegen. Dora ist üblicherweise Beckenschwimmerin und daher war der Umstieg auf das Freiwasser eine große Herausforderung. Dora ging den Wettkampf ziemlich schnell an und konnte sich eine gute Position erarbeiten. Dass beim Freiwasserschwimmen mit etwas härteren Bandagen gekämpft wird, musste sie dennoch hautnah erleben. Eine Konkurrentin versuchte, sich an Doras Beinen nach vorne zu ziehen. Aber sie war vorab schon vor solchen Manövern gewarnt worden und hatte sich daher mit Melkfett eingeschmiert. Somit bekam die Konkurrentin Dora nicht zu fassen. Auch auf der zweiten Runde gab es noch einmal einen ähnlichen Kampf im Wasser. Dora aber zog ihr Tempo gut durch. Somit erreichte sie in einer hervorragenden Zeit von 41:16 Minuten den siebten Platz in ihrem Jahrgang und konnte damit durchaus zufrieden sein.

Elena Hauser wird ihrer Favoritenrolle gerecht

Einen Tag später reiste der VSC dann mit einer ganzen Truppe nach Augsburg ins Freibad Bärenkeller. Dort fanden die Augsburger Stadt-Meisterschaften statt. Hierbei gab es zwei getrennte Wertungen – einmal für Augsburg Stadt und einmal für das Augsburger Umland. In diese Wertung fielen neben dem VSC Donauwörth auch Vereine wie Neusäß, Königsbrunn, und Fischach.

Jüngste Teilnehmerinnen waren Mathilda Hauser und Marlene Lang (Jahrgang 2017). Marlene konnte ihre Kraft-Vorteile auf den 50-Meter-Strecken Freistil-Beine, Freistil, Brust und Rücken ausspielen und wurde jeweils Erste auf diesen Strecken. Die beiden stellten zahlreiche neue Bestmarken auf und dominierten ihren Jahrgang. Nachwuchsschwimmer Bjarne Thoma (JG 2015) trat über drei Strecken an (je 50 Meter Brust, Rücken und Freistil). Er erreichte in seinen Läufen den ersten Rang und wurde damit verdient Augsburger Umland-Meister.

Icon Vergrößern Die jungen VSC-Schwimmeer: (hinten von links) Emma Gröbl, Julia Kahlich-Rudolf, Laura Kitzinger, Sophia Seidemann, Sina-Mia Warisch, Emma Besl,(Mitte von links) Letizia Straulino, Bjarne Thoma, Emilian Wollinger, Ayla Schädlich, Elena Hauser;(vorne von links) Julius Hauser, Mathilda Hauser und Marlene Lang. Foto: Daniel Pajtas Icon Schließen Schließen Die jungen VSC-Schwimmeer: (hinten von links) Emma Gröbl, Julia Kahlich-Rudolf, Laura Kitzinger, Sophia Seidemann, Sina-Mia Warisch, Emma Besl,(Mitte von links) Letizia Straulino, Bjarne Thoma, Emilian Wollinger, Ayla Schädlich, Elena Hauser;(vorne von links) Julius Hauser, Mathilda Hauser und Marlene Lang. Foto: Daniel Pajtas

Im Jahrgang 2014 konnte der VSC gleich zwei Schwimmerinnen an den Start schicken: Letizia Straulino und Emma Gröbl (je 50 Meter Brust, Freistil und Rücken). Für Emma reichte es jeweils nur für Rang vier, Letzia erzielte einen dritten Rang. Auch der Jahrgang 2013 war gut besetzt. wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann über 50 Meter Freitstil, Rücken und Schmetterling. Über 50 Meter Brust musste sie sich mit dem zweiten Rang begnügen. Dank der hervorragenden Zeiten konnte sie sogar die offene Wertung bei den Damen für sich entscheiden und wurde auch hier Umland-Meisterin – trotz teils deutlich älterer Konkurrenz.

Schwimmer des VSC Donauwörth beenden die Saison

Laura Kitzinger (2013) konnte über ihre Spezial-Lage Brust eine neue Bestzeit aufstellen und sich die Bronze-Medaille aus dem Becken fischen. Dadurch, dass die Meisterschaften durch Zeitaddition ermittelt werden und Laura hier etliche Sekunden herausholte, konnte sie sich auch über die Augsburger Umland-Vize-Meisterschaft freuen. Emilian Wollinger (2013) wurde Zweiter über die Brust-Strecke und gewann über Freistil und Rücken. Sina Mia Warisch (2012) sicherte sich den Vize-Titel durch drei zweite Plätze (über 50 Meter Schmetterling, Rücken und Brust) sowie einen dritten Platz über 50 Meter Freistil.

Emma Besl und Ayla Schädlich (2011) sprangen für den VSC jeweils viermal ins Becken. Emma gelang auf der Rücken- (Rang drei) und der Brust-Strecke (Rang zwei) der Sprung aufs Treppchen und auch die Vize-Meisterschaft im Umland. Ayla konnte sich mit zwei Silber-Rängen und zwei Bronze-Rängen sogar die Meisterschaft sichern und untermauerte damit ihre stabil gute Form. Sophia Seidemann (2010) schwamm zu dreimal Gold und einem Silberrang. Julia Kahlich-Rudolf (AK 40+) vertrat die Masters auf diesem Wettkampf und konnte auf allen vier Strecken den Sieg erschwimmen.

Für die VSC-Schwimmer endete eine überaus erfolgreiche Saison. Dass die positive Entwicklung im Nachwuchs-Bereich auch in der Breite stattfindet, bewies der Augsburger Wettkampf. (AZ)