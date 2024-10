Urteil im „Stalking-Prozess“: Arbeitsgericht Donauwörth weist Klage eines 64-Jährigen ab

Es gibt ein Urteil im „Stalking-Prozess“ am Arbeitsgericht Donauwörth: Vorsitzender Wolfgang Balze hat am Dienstag die Klage eines 64-Jährigen zurückgewiesen und bürdete ihm damit konsequenterweise auch die Kosten des Verfahrens auf. Und doch ist mit diesem Urteil jener Kleinkrieg wohl noch immer nicht zu Ende, den der 64-Jährige mit großer Hartnäckigkeit auf juristischer Ebene gegen eine Ex-Kollegin führt. Jener Mann, der der jungen Frau ab 2016/17 über Jahre auf vielfältige Weise gefolgt sein soll. Der sie mit Mails, Telefonaten, persönlicher Nachstellung im beruflichen wie privaten Umfeld, mit Erkundigungen bei Dritten, Zeichen am Auto und manchem mehr in einer Weise belästigt haben soll, die sie als Stalking empfindet. Jener Mann auch, der sich bei allem als Opfer sieht.

