Landkreis Donau-Ries

vor 31 Min.

Stalking am Arbeitsplatz - was war zwischen zwei Kollegen?

Plus Am Arbeitsgericht Donauwörth ploppt ein Fall auf, der eine Hintergrundgeschichte hat, die bis 2016/17 zurückreicht. Eine junge Frau fühlt sich fortwährend von ihrem älteren Kollegen belästigt.

Von Barbara Würmseher

Es ist nur die Spitze des Eisbergs, die an diesem Tag am Arbeitsgericht Donauwörth zur Sprache kommt. Am Tag der Güteverhandlung, in der Vorsitzender Wolfgang Balze vergeblich versucht, zwischen den Parteien zu schlichten. Der Richter beschränkt sich auf diese Spitze, da er seine Instanz ohnehin nicht für zuständig hält. Auf den weitaus größeren Teil des Eisbergs verweist er lediglich ganz am Rande. Dieser Teil besteht aus einer jahrelangen Vorgeschichte, deren Vorfälle auch in Gerichtsakten dokumentiert sind. Begonnen haben soll alles etwa Anfang 2017.

Die beiden Parteien, das sind eine heute 34-jährige Frau und ihr jetzt 63 Jahre alter Kollege, wohnhaft in verschiedenen Landkreis-Kommunen, beide beschäftigt im selben Donauwörther Unternehmen. Nach anfangs kollegialen Kontakten kippte die Stimmung Ende 2016. Es soll eine Vielzahl von Avancen vonseiten des deutlich älteren Mannes gegeben haben, die der jungen Frau unangenehm waren: Anrufe, unzählige SMS, Erkundigungen im sozialen Umfeld über die Kollegin, grundlose Besuche am Arbeitsplatz und bei ihr Zuhause, Abpassen auf dem Firmen-Parkplatz ...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen