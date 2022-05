Tagmersheim-Blossenau

13:30 Uhr

Zwei Liedermacher erzählen in Blossenau von Menschen und Freiheit

Plus Das Duo Carovana Mediterranea begeistert mit Poesie und virtuosem Gitarrenspiel im B+Zentrum.

Von Eva Münsinger

Es geht um Freiheit, um die Suche nach dem Leben an diesem Abend im B+Zentrum in Blossenau. Und es geht um die Sehnsucht nach der Heimat, um Zuversicht - Themen, die auch heute sehr aktuell sind. Eduardo Rolandelli und Stefan Starzer sind Cantautori, also Liedermacher, und das im besten Sinne. Ihr Gitarrenspiel harmoniert und beeindruckt durch seine große Klangbreite. Edi Rolandelli gibt den Songs mit raumfüllender Stimme eine ganz eigene Note.

