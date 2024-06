Tagmersheim

18:30 Uhr

Millionenprojekte prägen das Jahr in der Gemeinde Tagmerheim

Gemeinde Hofmarkstraße Baustelle Der nördliche Teil der Hofmarkstraße ist einer der Bereiche in Tagmersheim, die neu ausgebaut werden.

Plus Die Gemeinde Tagmersheim braucht heuer ihre Rücklagen auf und muss ordentlich Schulden machen, um die großen Vorhaben 2024 zu stemmen.

Von Wolfgang Widemann

Zwei Millionenprojekte prägen in diesem Jahr den Haushalt der Gemeinde Tagmersheim: die Dorferneuerung im Ortsteil Blossenau und der Neuausbau von drei Straßen in Tagmersheim. Das eine Vorhaben ist so gut wie abgeschlossen, das andere läuft gerade. Die großen Maßnahmen lassen nach Angaben von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer kaum noch Luft für andere Investitionen. Den Etat, der nur mit erheblichen Kreditaufnahmen zu stemmen ist, verabschiedete der Gemeinderat einstimmig.

Mehrere Jahre mussten die Blossenauer quasi auf einer Baustelle leben. Nun sind die Arbeiten an den Straßen und deren Umfeld fast vollendet. Die Ausgaben in diesem Bereich summieren sich nach Auskunft von Petra Riedelsheimer im Jahr 2024 in Blossenau auf gut 1,6 Millionen Euro - inklusive der Maßnahmen, für welche die Gemeinde keine staatlichen Zuschüsse erhält.

