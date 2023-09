Blossenau bekommt ein öffentliches WC

In Blossenau entsteht derzeit parallel zur Dorferneuerung ein Gemeinschaftsprojekt. Davon profitieren unter anderem Gottesdienstbesucher.

Bislang gibt es so etwas nur in wenigen Dörfern. Nun bekommt auch Blossenau eine öffentliche Toilette. Diese entsteht in der Ortsmitte. Das eigentliche WC-Bauwerk ist gemauert. Hinzu kommen in Holzständerbauweise ein Lagerraum und ein Buswartehäuschen.

Die Holzkonstruktion wurde jetzt mittels eines Krans eingehoben. Durch die unmittelbare Nähe zur Kirche und zum Friedhof können die Toilette auch Gottesdienstbesucher und Bestattungsdienst-Beschäftigte aufsuchen. Das Projekt läuft außerhalb der Dorferneuerung, die gerade in Blossenau stattfindet.

Für das WC-Bushäuschen-Bauwerk, das ein gemeinsames Werk der Kommune, der Teilnehmergemeinschaft (TG) und der Dorfgemeinschaft darstellt, steuert die Gemeinde nach bisherigem Beschluss 50.000 Euro bei. Dem Vernehmen nach brachten die Blossenauer bereits einiges an Eigenleistung ein. (wwi)