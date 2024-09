TSV Rain empfängt Pipinsried: Ex-Rainer fordern ihr altes Team heraus

Ergebnistechnisch betrachtet zeigte der Trend beim TSV Rain zuletzt wieder nach unten. Nachdem die Mannschaft von Sven Zurawka die ersten fünf Saisonspiele alle verloren hatte, folgte zunächst ein kurzes Zwischenhoch mit zwei Siegen am Stück. Doch dann kamen wieder zwei Niederlagen hinzu – jüngst am vergangenen Sonntag bei Türkspor Augsburg. Vor dem Duell mit dem FC Pipinsried im heimischen Georg-Weber-Stadion (Anpfiff 14 Uhr) haben die Tillystädter fest vor, wieder zu punkten, auch weil sie mittlerweile wieder in die Abstiegszone geschlittert sind.

Fabian Kapfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis