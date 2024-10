TSV Rain II wacht nach der Pause auf

In der Fußball-Kreisliga Ost gab es am 13. Spieltag einen Punkt für den TSV Rain II, Münster unterlag nach vorheriger Führung.

SSV Alsmoos-Petersdorf – SG Münster/Holzheim 4:2 (1:2). Zur Halbzeit lag Alsmoos-Petersdorf gegen die SG Münster/Holzheim noch mit 1:2 zurück, doch dann besann sich die Elf von Robin Helmschrott auf ihre Stärken und drehte das Spiel. Der Trainer selbst hatte die Hausherren in der 16. Minute per Kopf in Führung gebracht, nach einer Vorlage von Yavus Oktay. Doch dann schaltete der SSV einen Gang runter. Münster nutzte dies: Zweimal lief ein Gästespieler mitten durch die unsortierte Alsmooser Abwehr und schloss ab. So stand es nach Toren von Simon Mayr (20.) und Luca Jurida (34.) plötzlich 1:2.

Doch die Gastgeber kamen gut aus der Pause und Helmschrott erzielte schon nach drei Minuten den 2:2-Ausgleich. Johannes Kremer hatte ihn bedient. Mathias Benesch verwandelte einen Freistoß aus gut zwanzig Metern zur 3:2-Führung (67.). Danach scheiterten die Gastgeber mehrfach an Gästekeeper Manuel Fuchs, bis erneut Benesch in der Schlussminute zum 4:2 traf. Raphael Schwerthöffer hatte in der 88. Minute Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels gesehen. Zuschauer: 175. (ull)

TSV 1896 Rain II - BC Adelzhausen 1:1 (0:1). Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer im Georg-Weber-Stadion. In der 1. Spielminute hatte die Heimelf bereits Glück, als Dominik Müller nach einer Einzelleistung nicht konsequent abschloss. In der gesamten ersten Hälfte hatte die Hanfbauer-Elf zu viele Ballverluste und lud die Gäste zum Konter ein, einen dieser Konter endete in der 26. Minute mit einem Eigentor durch Leon Koch.

In der zweiten Hälfte waren dann die Rainer die aktivere Mannschaft, doch zunächst fehlte die letzte Konsequenz. In der 55. Minute kam Max Tänzer über außen durch und legte auf Julian Kopp, der geblockt wurde. Aus einer Ecke wurde dem TSV ein Elfer zugesprochen und Adelzhausens Patrick Schuch bekam in dieser Situation eine Gelb-Rote Karte. Leonardo Lucic verwandelte sicher. Im Anschluss konnten die Gäste durch Konter Gefahr erzeugen, Rain war die spielbestimmende Mannschaft, konnte sich aber nicht belohnen. Quasi mit dem Schlusspfiff jagte Gästespieler Dominik Müller einen Freistoß ans Lattenkreuz. Zuschauer: 60. (tsv)