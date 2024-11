Weitere große Kontrolle auf der B2 bei Donauwörth

Den zweiten Samstag in Folge hat zu abendlicher Stunde auf der B2 am Schellenberg bei Donauwörth eine größere Verkehrskontrolle der Polizei stattgefunden. Bei der Aktion kamen erneut einige Verstöße zu Tage.

Erst am 2. November hatte die Polizei vom Abend bis nach Mitternacht vor allem Ausschau nach Verkehrsteilnehmern gehalten, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Tatsächlich erwischten die Gesetzeshüter mehrere Sünder. Nun stand am Samstag zwischen 19 und 21 Uhr auf der autobahnähnlich ausgebauten und viel befahrenen Bundesstraße erneut eine solche, nicht alltägliche Maßnahme an.

Hunderte von Verkehrsteilnehmern fahren durch Kontrollstelle auf B2 bei Donauwörth

Der Verkehr wurde mit Hilfe der Straßenmeisterei abgebremst, ausgeleitet und durch die Kontrollstelle geführt, die auf einem Parkplatz am Schellenberg in Fahrtrichtung Berger Kreuz aufgebaut worden war. Mehrere Hundert Fahrzeuge passierten die Stelle. Die Beamten hielten eine mittlere zweistellige Zahl der Fahrerinnen und Fahrer an, um diese und ihre Autos, Transporter oder Lastwagen zu kontrollieren.

Dabei stellten die Gesetzeshüter mehrere Ladungssicherungsverstöße sowie Verstöße gegen Mitführpflichten von Dokumenten fest und ahndeten diese. In einem Fahrzeug befanden sich mehrere zur Fahndung ausgeschriebene Personen. Mehrfach mussten die Beamten ein Filmen per Smartphone aus den vorbeifahrenden Fahrzeugen heraus beanstanden.

Erfreulicherweise waren keinerlei Verstöße im Hinblick auf Drogen oder Alkohol zu ahnden. Vielfach bedankten sich Verkehrsteilnehmer für den Einsatz der Polizisten für die Sicherheit im Straßenverkehr, teilt die Inspektion Donauwörth mit, welche die Kontrolle organisierte. (AZ)