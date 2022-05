In Wemding sortiert die Post künftig 4,2 Millionen Briefe und Pakete im Jahr

Die Deutsche Post DHL weiht ihren neuen Zustellstützpunkt in Wemding offiziell ein. Von dort aus werden die Kunden in zehn Kommunen beliefert.

Gearbeitet wird in dem wegen seiner knallgelben Farbe recht auffälligen Gebäude schon seit Oktober 2021. Nun hat die Deutsche Post DHL den neu gebauten Zustellstützpunkt im Gewerbegebiet in Wemding offiziell eingeweiht. Von dort aus werden Briefe, Päckchen und Pakete an Kunden in rund 12.500 Haushalten im Donau-Ries-Kreis und im angrenzenden Landkreis Dillingen geliefert.

Die Deutsche Post DHL hat in Wemding einen neuen Zustellstützpunkt gebaut. In dieser Halle werden die Päckchen und Pakete sortiert. Foto: Wolfgang Widemann

Zuvor geschah dies nicht nur von Wemding, sondern auch von Harburg aus. Der dortige Stützpunkt war jedoch räumlich arg begrenzt. Deshalb begab sich das Unternehmen auf die Suche nach einem geeigneten Standort, an dem die Niederlassungen Harburg und Wemding zusammengefasst werden. Dies sei eine Entwicklung, die bei der Post seit Jahren voranschreite, war nun in Wemding von Vertretern des Unternehmens zu hören: "Früher waren wir in jedem Ort vertreten, jetzt werden die Einheiten immer größer." Dies hat auch längere Wege zur Folge. Die Distanz von Wemding nach Amerdingen beispielsweise beträgt über 30 Kilometer.

41 Zustellerinnen und Zusteller arbeiten am Stützpunkt in Wemding

Der neue Stützpunkt am Stadelmüllerweg hat eine Fläche von 4400 Quadratmetern. Von Montag bis Samstag werden morgens mit Lastwagen die vorsortierten Postsendungen aus dem Briefzentrum Gersthofen und aus dem Paketzentrum in Augsburg nach Wemding transportiert. Das Gebäude dort umfasst drei Bereiche: einen für die Päckchen und Pakete, einen für die Briefe und einen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Sozialräume). Der Stützpunkt zählt 41 Zustellerinnen und Zusteller in Voll- und Teilzeit.

Hier werden die Briefe den Zustellbezirken und den Straßen in diesen zugeteilt. Stützpunktleiter Andreas Hirschbeck (rechts) informierte bei der Einweihung die Gäste. Foto: Wolfgang Widemann

Die Päckchen und Pakete werden in einer Halle auf Rollwagen verteilt, ehe sie auf Kleintransporter verteilt und zugestellt werden. Bei den Briefen gibt es für jeden Zustellbezirk ein Regal-Halbrund mit Fächern, die nach Straßen und Hausnummern in der Reihenfolge angeordnet sind, in der die Kuverts bei den Touren ausgeliefert werden. Der Stützpunkt ist für 26 Zustellbezirke zuständig. Diese umfassen folgende Kommunen: Alerheim, Amerdingen, Bissingen, Fünfstetten, Harburg, Huisheim, Mönchsdeggingen, Möttingen, Wemding und Wolferstadt.

Die Arbeit am Stützpunkt der Post in Wemding geschieht komplett von Hand

In diesen Städten und Gemeinden werden der Post zufolge jährlich insgesamt über 4,2 Millionen Briefe, Päckchen und Pakete zu den Kunden gebracht. Die komplette Arbeit im Stützpunkt geschieht per Hand. Bei der Zustellung verfügen die Beschäftigten über einen Fuhrpark von Diesel-Fahrzeugen. Die Flotte in Wemding soll dem Vernehmen nach noch in diesem Jahr auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden. Die Ladestationen sind bereits installiert.

Die Vertreter der Post wollten keine Angaben zu der Höhe der Investitionen in Wemding machen - es handelt sich um eine Millionensumme -, betonten aber die nachhaltige Bauweise. Zum Beispiel verfüge das Bauwerk auch über eine Photovoltaikanlage und eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Ebenso hätten sich die Arbeitsbedingungen für das Personal verbessert: "Jetzt müssen wir nicht mehr befürchten, dass es zu eng wird."

Die Stromladestationen für die Elektro-Zustellfahrzeuge, die noch heuer angeschafft werden sollen, sind in Wemding bereits montiert. Foto: Wolfgang Widemann

Der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler erinnerte an die Bemühungen, das Projekt auf dem Grundstück im Gewerbegebiet "Stadelmüllerweg-West" verwirklichen zu können. In der Stadt mit ihren rund 5700 Einwohnern gebe es rund 4000 Arbeitsplätze: "Da ist die Deutsche Post unverzichtbar." Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange zeigte sich "beeindruckt, wie viel menschliche Arbeitskraft dahintersteckt". Der neue Standort sei ein Vorbild bezüglich der Klimaneutralität. Die beiden Wemdinger Pfarrer Wolfgang Gebert und Horst Kohler erbaten Gottes Segen für den Stützpunkt und die Menschen, die in diesem beschäftigt sind.

Zustellstützpunkte betreibt die Deutsche Post DHL im Donau-Ries-Kreis auch noch in Donauwörth, Mertingen, Monheim, Nördlingen, Oettingen und Rain.