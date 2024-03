Wemding

Ostermarkt und Aktionsstände zum Thema Energie in Wemding

Pünktlich zum Ostermarkt bekommt der Marienbrunnen in Wemding wieder sein festliches Kleid.

Neben dem klassischen Markt gibt es einen Aktionstag „Mit Energie in den Frühling“, die Kolping-Jubiläumsausstellung und in Passionskonzert in der Stadtpfarrkirche.

Der traditionelle Wemdinger Ostermarkt findet wieder am Sonntag, 17. März, statt. Pünktlich dazu bekommt der Marienbrunnen am Marktplatz sein österliches Kleid. Zusätzlich zum Fierantenmarkt (ab 9 Uhr) öffnen beim verkaufsoffenen Sonntag um 12.30 Uhr die Geschäfte mit Aktionen und neuen Frühjahrstrends. Doch es ist noch weit mehr geboten. Kinder können sich auf ein großes Karussell auf dem Marktplatz freuen. Weiterhin erhältlich ist auch der Heimatgutschein, der sowohl in den Städten Wemding und Oettingen eingelöst werden kann. In den beiden Kooperationsstädten findet am gleichen Tag ein Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Anlässlich der aktuellen Energiethematik wird es über den Gewerbeverband Wemding und den Solarenergie-Förderverein (SFV) verschiedene Vorträge im Schulungsraum der FFW Wemding (Schlosshof) geben. Der Eintritt ist frei. Auch die Tourist-Information Wemding hat zum Ostermarkt von 12.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Ostermarkt in Wemding: Es dreht sich um Energie Im ehemaligen Gubi beziehungsweise im Schlosshof (je nach Wetter) gibt es einzelne Aktionsstände rund um Wohnen und Mobilität. Auf der Ausstellungsfläche sind die Verbraucherzentrale Bayern mit Energieberatern, Solarpower Hofmann, der Solarenergie-Förderverein Deutschland, ChargeAtFriends aus Augsburg vertreten. Zusätzlich werden verschiedene E-Autos auf dem Parkplatz im Schlosshof sein. Im begrenzten Umfang werden Fahrmöglichkeiten angeboten. Am Marktsonntag kommt um 17 Uhr in der Katholischen Stadtpfarrkirche St. Emmeram bei einem Passionskonzert das „Stabat Mater“ von Luigi Boccherini (1743 -1805) in der Version von 1781 im Rahmen der Konzerte von „Fleur musicale“ zur Aufführung. Es ist für Sopran und Streicher komponiert und wird mit der Orgel ergänzt. Die Musiker sind Rita Ortler Sopran, Annika Körner (erste Violine), Julia Rabel (zweite Violine), Martina Rube (Bratsche), Petra Hanke (Cello) und Klaus Ortler (Orgel). Der Eintritt zum Passionskonzert ist frei. Auch ein verkaufsoffener Sonntag gehört zum Ostermarkt Zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Kolpingsfamilie Wemding“ präsentiert sich die Kolpingsfamilie bei einer Ausstellung von 13 bis 17 Uhr im historischen Rathaus. Die Ausstellung wurde vom Arbeitskreis „Zeitgeschichte“ erstellt. Unter der Federführung von Reinhold Seefried haben Anja Lachner, Luitpold Mayr und Markus Meyr die Schautafeln entwickelt und gestaltet. Die Ausstellung hat das Ziel, die Geschichte der Kolpingsfamilie und die heutige Situation darzustellen. (AZ) Info: Die verkaufsoffenen Geschäfte sind: Anja's Lust auf Mode

Appl & Rösch Schuhe und Bücher

Brenner Optik-Uhren-Schmuck

Britzelmeir Mode im Benedikterhaus

Die kreative Küche

Dürk Optik-Uhren-Schmuck

Fischer Haushalts-/Spielwaren

Möbel Karmann

Lachner Elektro

Langer Elektro

Meyr Fahrrad

Sanitätshaus FEIX

Schmidt Heimwerker

Seehuber Spiel-/ Haushaltswaren

Schneid Baumarkt

Unflath Peter Gärtnerei

Weißgerber Bäckerei

