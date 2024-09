Asyl-Zahlen im Kreis Donau-Ries dürften bald steigen

Der Zuzug an Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen in den Landkreis Donau-Ries wird in den kommenden Wochen mutmaßlich ansteigen. „Die Sommer- und Herbstmonate werden weiterhin aktuell als die zugangsstärksten Monate erwartet“, erklärt Michael Dinkelmeier, Teamleiter im Bereich Ausländerwesen am Landratsamt Donau-Ries. Die Lage sei zuletzt von der Regierung von Schwaben als „angespannt“ bezeichnet worden. Trotzdem herrscht auf den Fluren der Ausländerbehörde dieser Tage noch Ruhe - was sich jedoch bald ändern könnte. In Nördlingen entsteht unterdessen eine Art Vorzeigeobjekt in Sachen Unterkünfte.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asyl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis