Lechexpress war vor dem Aus: Die Rettung eines Faschingsumzugs

Oberndorf ohne Fasching? Für viele unvorstellbar. Denn mit Pauken und Trompeten ziehen die Narren und Närrinnen in Oberndorf schon seit mehr als 50 Jahren durch Oberndorf. Der Lechexpress bereichert seit jeher das Faschingsfinale im Landkreis Donau-Ries. Der Oberndorfer Umzug, der traditionell am Faschingsdienstag stattfindet, gehörte früher zu den größten Veranstaltungen im Landkreis. In den vergangenen Jahren gab es dann nur noch einen kleinen Umzug. Nun stehen die Faschingsfreunde Oberndorf, die 2009 zum Faschingsclub wurden, nach der Pandemie kurz vor der Auflösung und können den Umzug erstmals gar nicht mehr veranstalten. Warum Faschingfans in Oberndorf auf den Lechexpress dennoch nicht verzichten müssen.

Anja Volkwein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberndorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis