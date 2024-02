Oberndorf

18:00 Uhr

Viel "Lech Ahoi" im Faschings-Endspurt

Diese fidelen "Ladies from the 80s" hatten ein ganz besonderes Glücksrad dabei. Wer daran drehte, hatte die Wahl zwischen Kiebeugen, Ententanz, Twisten und manch anderem mehr.

Plus Beim Oberndorfer Lech-Express lassen es die Narren noch einmal richtig krachen. Die 42 Fußgruppen sind nah an den Zuschauern dran und bringen auch Lokalkolorit mit.

Wenn sich der Fasching im Endspurt ein letztes Mal aufbäumt, geben die Narren so richtig Gas, erst recht, wenn die fünfte Jahreszeit so kurz ist wie heuer. Der Faschingsdienstag ist bereits angezählt, quasi auf der Zielgeraden zum Kehraus, als sich der Lechexpress in Oberndorf in Gang setzt. So mancher Zaungast hat dabei ein Deja-vu, denn die eine oder andere gut gelaunte Fußgruppe, die prachtvollen Kostüme, die fantasievollen Ideen und die kecken Sprüche gab es in diesen Tagen mitunter auch schon andernorts zu erleben.

Das Besondere des Oberndorfer Faschingsumzugs ist einmal mehr der bewusste Verzicht auf reine Saufwagen und dröhnende Gefährte im XXL-Format. Umso mehr Charme hat der Gaudiwurm in der Lechgemeinde, denn die 42 Fußgruppen mit ihren Handkarren oder Kleinfahrzeugen haben den direkten Kontakt zu den Zaungästen am Straßenrand. In schönster Faschingslaune mischen sie sich unter die Zuschauer, verteilen Krapfen, Bonbons und Getränke, um die Stimmung noch mehr zu heben.

