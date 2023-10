Alte Straße und Verkehr bereiten Zirgesheimern Sorge

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Donauwörther Stadtteil berichten die Bürger dem Oberbürgermeister über ihre Anliegen. Der kann nicht jeden Wunsch erfüllen.

Rund 70 Gäste waren am Mittwochabend im Zirgesheimer Schützenheim bei der Bürgerversammlung mit Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré zusammengekommen. Schließlich gibt es einige Themen, die auch die Dorfbewohnerinnen- und Bewohner aktuell beschäftigen. Neben den großen Bauvorhaben der Stadt wurden so auch zahlreiche Punkte aus dem Bereich der Infrastruktur bei der über zweistündige Versammlung diskutiert.

Ein großes Thema der Stadt, das aufgrund der direkten Nähe auch in Zirgesheim interessiert verfolgt wird, ist der aktuelle Fortschritt des Alfred-Delp-Quartiers. Sorré informierte die Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen Entwicklungen, den Zeitplan der kommenden Monate und auch über das aktuelle Vergabeverfahren. Zudem wurde ein aktuelles Drohnenbild des Gebiets über eine Power-Point-Präsentation gezeigt. Außerdem sprach der Donauwörther Oberbürgermeister über die Planungen beim Tanzhaus sowie über die Gestaltung der Reichstraße.