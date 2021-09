Familienalbum

vor 57 Min.

"Wir halten uns nicht an die klassische Rollenverteilung"

Plus Fotografin Sarah wohnt mit Mann und Kind in Derching. Die Familienplanung hat sie noch nicht abgeschlossen. Doch momentan kommt für sie der Beruf an erster Stelle.

Von Andreas Dengler

Was bedeutet Familie heute? Was macht sie aus? Und was hält sie zusammen? Wir stellen diese Fragen denen, die sie am besten beantworten können. In unserer Serie "Familienalbum" erzählen Menschen aus der Region wie sie leben, was ihre Familie besonders macht und auf welche Art sie den Alltag organisieren. Diesmal mit Sarah, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Mario, 38, und Sohn Carlo, 4, in Derching wohnt. Die 32-Jährige und ihr Mann sind selbstständige Fotografen und hatten schon die unterschiedlichsten Menschen vor der Kamera.

