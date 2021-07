Wo bleibt das Kita-Konzept? Wieder werden die Kleinsten vergessen

Plus Eine Konstante der Pandemie: Die kleinen Kinder werden in den Debatten kaum berücksichtigt. So auch jetzt wieder, wenn es um neue Sicherheitskonzepte geht.

Heute trifft sich das bayerische Kabinett zum letzten Mal vor der Sommerpause. Letzte Chance also für die Ministerinnen und Minister, vorher gemeinsam ein Sicherheitskonzept für die Kindertagesstätten im Herbst zu beschließen. Dass dies nicht längst entschieden ist und die Organisation angegangen wurde, macht leider einmal mehr deutlich, dass die Kleinsten in dieser Pandemie entweder vergessen oder nur hintangestellt wurden. Über die Sicherheit an Schulen wird seit Wochen diskutiert, Kultusminister Michael Piazolo verkündet bereits seit einigen Tagen seine Ideen, wie Schulen im Herbst geöffnet bleiben – im Verhältnis dazu ist es in Sachen Kitas wieder einmal sehr ruhig.

