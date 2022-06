Familie

Wie die Stadt Augsburg kinderfreundlicher werden möchte

Plus In anderen Städten gehört die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zum Alltag. In Augsburg nicht. Doch das soll sich ändern. Und davon, sagen Forscher, würden alle profitieren.

Eigentlich ist das Plakat deutlich zu erkennen. In Gelb und Rosa, Rot und Grün hängt es am Eingang eines Dönerimbisses in der Jakobervorstadt. Es fordert Kinder und Jugendliche auf, an einer Online-Befragung der Stadt Augsburg teilzunehmen. So will die Stadt herausfinden, was sie brauchen und welche Angebote sie nutzen. Eine von mehreren Maßnahmen, mit denen das Jugendamt Augsburg zu einer Stadt machen möchte, in der sich jüngere Menschen wohlfühlen. Doch man muss aufmerksam durch die Stadt gehen, um zu bemerken, dass sich etwas tut. Jedenfalls noch. Andere Städte sind weiter – Regensburg zum Beispiel.

