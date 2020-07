16:34 Uhr

Freilichtbiergarten in Donauwörth eröffnet

Am Donnerstag um 15 Uhr eröffnete der Betrieb des Biergartens an der Freilichtbühne in Donauwörth.

Am Donnerstag um 15 Uhr eröffnete der Betrieb des Freilichtbiergartens. Die City-Initative Donauwörth hatte die Organisation für den Biergarten in Zusammenarbeit mit dem La Kami und dem Doubles übernommen. Dieser hat nun jedes Wochenende bis Ende August auf der Donauwörther Freilichtbühne am Mangoldfelsen jeweils Donnerstag bis Samstag von 15 bis 21.30 Uhr geöffnet. Neben einem Biergartenbetrieb gibt es Livemusik, Straßenkünstler und ein wöchentlich wechselndes Streetfood-Angebot. Robert Heinrich erklärt: „Sinn und Zweck hierbei ist auch, dass von der Corona-Krise betroffene Gewerbe die Möglichkeit erhalten, ihren Verlust ein bisschen zu kompensieren.“ Auch selbst mitgebrachte Brotzeiten sind willkommen, so wie es in bayerischen Biergärten Tradition ist. Über die gelungene Eröffnung freuen sich (von links) Michael und Katharina Wanke vom Doubles, Katja und Robert Heinrich vom La Kami. (eibl)

