Friedberg zieht seine Bahnen: So läuft das 24-Stunden-Schwimmen

Wer schon länger plant, mal wieder etwas für die Fitness zu tun, hat am Wochenende die beste Gelegenheit dafür: In Friedberg findet wieder das 24-Stunden-Schwimmen statt. Die Aktion wird auch in diesem Jahr von der Schwimmabteilung des TSV Friedberg organisiert. Los geht es am Freitag, 27. September, um 16.30 Uhr. Dabei gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass eine Person mindestens 50 Meter ohne Schwimmhilfe im Wasser zurücklegen kann. Schwimmbretter und -nudeln, Flossen und Ähnliches können also nicht benutzt werden. Eine Altersgrenze gibt es nicht, Kinder unter zwölf Jahren müssen aber von einer Aufsichtsperson begleitet werden. Auch Personen mit Han­dicap sind herzlich willkommen. Für sie ist auch eine Wassereinstiegshilfe vor­handen. Wie die zweite Abteilungsleiterin Manuela Spörl sagt, soll die Veranstaltung ein echtes Volksschwimmen sein: „Jeder soll die Gelegenheit haben, dabei mitzumachen.“

24-Stunden-Schwimmen 2024 in Friedberg: Zeiten und Dauer

Eine Voranmeldung ist für die Teilnahme nicht notwendig. Allerdings weist der Verein darauf hin, dass die Teilnahme während der offiziellen Öffnungszeiten des Bads begrenzt ist. Das bedeutet, dass am Freitag von 16.30 bis 21.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 16.30 Uhr nur ein Teil der Bahnen für die Aktion geöffnet sind. Doch zwischen 21.30 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag kann auf allen Bahnen geschwommen werden.

Im vergangenen Jahr wurden beim 24-Stunden-Schwimmen mehrere Hundert Kilometer an Strecke zurückgelegt. Foto: Brigitte Glas (Archivbild)

Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene zehn Euro, für Kinder, Jugendliche, Studenten, Auszubildende und Arbeitslose sechs Euro sowie für Familien 24 Euro. Mit dieser Gebühr können die Teilnehmer während der 24 Stunden so oft und so lange schwimmen, wie sie möchten. Allerdings muss nach jeweils 60 Minuten Schwimmen eine Pause von mindestens zehn Minuten außerhalb des Wassers gemacht werden. Manuela Spörl weist darauf hin, dass die Strecke nicht am Stück geschwommen werden muss – wer will, kann einen Teil am Freitag schwimmen und am Samstag weitermachen.

Diese Auszeichnungen gibt es beim 24-Stunden-Schwimmen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich dazu über Auszeichnungen freuen - je nach Alter und zurückgelegter Strecke gibt es Urkunden und Medaillen:

Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre erhalten Urkunden und Medaillen – bis 350 Meter Bronze, bis 750 Silber, ab 800 Gold.

Jugendliche von 13 bis 17 erhalten ebenfalls Urkunden und Medaillen – bis 750 Meter Bronze, bis 1950 Silber, ab 2000 Gold.

Ab 18 Jahren erhalten die Teilnehmer immer eine Urkunde. Medaillen gibt es ab 1000 Metern in Bronze, ab 3000 Silber und ab 5000 Gold.

Geehrt werden darüber hinaus die älteste und jüngste Teilnehmerin bzw. Teilnehmer, die Familie mit der längsten Gesamtstrecke (maximal fünf Teilnehmer, mindestens ein Kind darunter) sowie die längste Strecke während der Nacht von 22 bis 4 Uhr.