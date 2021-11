Der Nahverkehr soll in der Region vorankommen

Die Freien Wähler aus Augsburg-Land und Aichach-Friedberg kritisieren hohe Kosten und geringe Effizienz von Bus und Bahn. Sie fordern eine Neukonzeption.

In einer Machbarkeitsstudie des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) wird derzeit die Integration des Altlandkreises Dillingen und des Landkreises Donau-Ries geprüft. Dies nahmen die Mandatsträger der Freien Wähler Aichach-Friedberg, Augsburg-Land, Dillingen und Donau-Ries zum Anlass, um gemeinsame Ziele für die Zukunft des regionalen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu definieren.

Das landkreisübergreifende Gespräch ist nach Auffassung von Fabian Mehring, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag, dringend nötig. So konnten laut Mehring entgegen der Zielsetzung bei der Tarifreform weder die Fahrgastzahlen im Regionalverkehr maßgeblich erhöht noch das Defizit verkleinert werden. Das Gegenteil sei nun eingetreten, das jährliche Defizit steige weiter, während die Fahrgastzahlen zumindest im Regionalverkehr sogar sinken. "Wir verwenden immer mehr Steuergeld dafür, immer weniger Menschen zu befördern - während unsere Straßen unter dem zunehmenden Individualverkehr kollabieren. Das darf so nicht länger weitergehen", so Mehring.

Rolle der Flexibus auch durch Aichach-Friedberg?

Neue Impulse lieferte Josef Brandner aus Thannhausen, selbst Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landkreis Günzburg, Dritter Bürgermeister und Busunternehmer. Josef Brandner betreibt in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu gemeinsam mit weiteren regionalen Partnern den Flexibus. Dieser holt nach Wunsch den Fahrgast an einer nahe gelegenen Haltestelle ab und bringt ihn an die von ihm gewünschte Haltestelle und gegebenenfalls auch wieder nach Hause. Die Bestellung erfolgt entweder telefonisch oder via App.

Der Flexibus ist im Landkreis Günzburg fester Bestandteil des ÖPNV-Netzes. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Die Grundversorgung leisten im Landkreis Günzburg so z. B. vier bis fünf Grundlinien unter Einbeziehung der Zugstrecken. Alle Querverbindungen bzw. Zubringerverbindungen werden durch den Flexibus erschlossen und abgedeckt. So schaffte es der Landkreis Günzburg z. B. im Jahr 2017 laut Brandner, mit nur einem Viertel des finanziellen Aufwandes wie etwa in den Landkreisen Augsburg oder Aichach-Friedberg nahezu ähnlich viele Kilometer, jeweils bezogen pro Einwohner, zurückzulegen.

Nachdem in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries mehrere Verkehrsverbünde den ÖPNV bedienen, müsste nach Ansicht der Freien Wähler als erster Schritt ein bürgerorientiertes Gesamtkonzept für die Metropolregion Augsburg erstellt werden. Eine Brechung AVV - MVV dürfe künftig den Bürger nicht mehr belasten, so der Fraktionsvorsitzende im Kreistag Aichach-Friedberg, Erich Nagl. Es sei an der Politik, hier zumindest eine Durchgängigkeit des Tarifsystems herzustellen. Ein Schlüssel dazu könnte ein digitales Ticketing-System für den ÖPNV sein, das für die Landkreise Günzburg, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu und die Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen entwickelt wurde.

Auf dem Land geht es nicht ohne eigenes Auto

Ebenso muss laut der Fraktionsvorsitzenden in Augsburg-Land, Melanie Schappin, der Freistaat in die Pflicht genommen werden, sich wie in den anderen beiden bayerischen Metropolregionen München und Nürnberg am AVV zu beteiligen. Einig waren sich alle Anwesenden auch, dass die Einführung eines 365-Euro-Tickets langfristig das überregionale gemeinsam Ziel sein muss. Gerade weil die Landbevölkerung in der Regel nicht ohne eigenes Kfz auskomme, führe ein teures ÖPNV-Ticket zu einer massiven Doppelbelastung, die sich viele Haushalte gut überlegen. Die Stadt Gersthofen habe mit ihrem Experiment bewiesen, dass es funktioniere. (AZ)