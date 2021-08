Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren: So groß ist die Impfbereitschaft gegen Corona

Plus Seit dem 16. August rät die Stiko nun auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren zur Covid-19-Impfung. Aber wird das Impfangebot von Minderjährigen genutzt?

Paul Trinkl aus Ottmaring ist erleichtert: "Endlich hat die Stiko ihre Empfehlung gegeben! Wir waren gleich im Impfzentrum." Sein 16-jähriger Sohn wollte sich schon länger impfen lassen, weil nach den Sommerferien ein Praktikum in der Mittelschule ansteht, für das er den vollständigen Schutz vor Corona braucht. Jetzt ist dafür der Weg frei.