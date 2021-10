Friedberg

vor 18 Min.

Bahnhofstraße: Stadt bekräftigt Vorwürfe gegen die Telekom

Plus Hat die Telekom Gesprächstermine platzen lassen? Friedbergs Bürgermeister will den Konzern jedenfalls für die Mehrkosten der Bahnhofstraße zahlen lassen.

Von Thomas Goßner

Die Telekom trägt die alleinige Schuld an den Verzögerungen bei der Neugestaltung der Bahnhofstraße. So sieht es jedenfalls die Stadt Friedberg. Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) erneuerte bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend seine Vorwürfe gegen das Unternehmen, das "inkompetent, chaotisch und in keiner Weise professionell" arbeite. "Es ist absurd, das jetzt uns als Stadtverwaltung zuzuschieben", sagte er vor zahlreichen Anwohnern und Geschäftsleuten. Die Telekom hat Eichmanns Kritik bereits zurückgewiesen.

